طريقة جديدة لفقدان الوزن لن تكلفك شيئا

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن باحثين في جامعة شيكاغو الأمريكية "قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصا يعانون من زيادة الوزن".وأشارت إلى أن "النتائج أظهرت أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرا حراريا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين".وحسب الصحيفة، دعا العلماء، في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن"، مؤكدين أن "الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف كان عاملا مشتركا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة".
كشف دراسة جديدة عن أن "الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة، يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن".
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن باحثين في جامعة شيكاغو الأمريكية "قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصا يعانون من زيادة الوزن".
وأشارت إلى أن "النتائج أظهرت أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرا حراريا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين".
وحسب الصحيفة، دعا العلماء، في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن"، مؤكدين أن "الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف كان عاملا مشتركا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة".
ونقلت "ديلي ميل"، عن المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة إسراء تسالي، قولها إنه "إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت".