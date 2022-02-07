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https://arabic.sputniknews.com/20220207/على-خطى-الإمارات-دولة-خليجية-تتيح-إقامة-ذهبية-دائمة-لجذب-المستثمرين-والموهوبين-1058153952.html
على خطى الإمارات... دولة خليجية تتيح "إقامة ذهبية دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين‌‎
على خطى الإمارات... دولة خليجية تتيح "إقامة ذهبية دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين‌‎
أعلنت دولة خليجية، اليوم الاثنين، عن "استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:54+0000
2022-02-07T16:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء البحرينية- بنا، بأن "مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي"، مشيرة أن هذا القرار "جاء بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية".وأضافت الوكالة أن "الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم".ويأتي إعلان البحرين عن "الإقامة الذهبية" بعد دولة الإمارات، التي سبق أن قررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات عديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/محمد-بن-زايد-ينشر-المبادئ-العشرة-لدولة-الإمارات-خلال-الـ-50-عاما-المقبلة-1050044794.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

على خطى الإمارات... دولة خليجية تتيح "إقامة ذهبية دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين‌‎

16:54 GMT 07.02.2022
© flickr.com / Paolo Gambaالبحرين - المنامة
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© flickr.com / Paolo Gamba
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أعلنت دولة خليجية، اليوم الاثنين، عن "استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد".
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية- بنا، بأن "مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي"، مشيرة أن هذا القرار "جاء بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية".
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
محمد بن زايد ينشر المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الـ 50 عاما المقبلة
5 سبتمبر 2021, 12:45 GMT
وأضافت الوكالة أن "الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم".
ويأتي إعلان البحرين عن "الإقامة الذهبية" بعد دولة الإمارات، التي سبق أن قررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات عديدة.
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