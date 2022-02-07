فوربس: كييف ليس لديها فرصة للفوز بمعركة جوية مع موسكو

يكتب المؤلف عن التخلف "اليائس" لسلاح الجو الأوكراني بالمقارنة مع الطيران العسكري لروسيا. إنه غير متأكد من أن القادة الأوكرانيين سيخاطرون باستخدام الطيران ضد روسيا.تتخلف القوة الجوية الأوكرانية في عدد وأسلحة خصمها المحتمل، القوة الجوفضائية العسكرية الروسية.تنتمي أفضل طائرات سو-27 وأفضل الطيارين إلى لواء واحد من سربين مقره في ميرغورود في شمال أوكرانيا، شرق نهر دنيبر، الذي يقسم البلاد من الشمال إلى الجنوب.على أي حال، ستكون المعركة الجوية قصيرة على الأرجح. يمكن للقوات الجوية الروسية نشر عدة مئات من الطائرات الجديدة وأكثر استعدادًا للقتال ضد ستة عشرات من المقاتلات الأوكرانية النشطة.الأوكرانية سو-27، مع راداراتها التي يبلغ مداها 100 كيلومتر وصواريخ إر-27جو-جو، على الرغم من تقدمها في السن، لا تزال من بين أقوى الأسلحة الاعتراضية في المنطقة. لكن هذا لا يعني أنها ستصمد ضد الروس لفترة طويلة.حتى ربما لا يخاطر الأوكرانيون بهذه الأسلحة في معركة جوية.
تتخلف القوة الجوية الأوكرانية في عدد وأسلحة خصمها المحتمل، القوة الجوفضائية العسكرية الروسية.
يمكن أن تجمع كييف، في أحسن الأحوال، 125 طائرة قتالية في الخطوط الأمامية. ومنها 71 مقاتلة. من بين جميع المقاتلات، هناك 34 مقاتلة جاهزًا للقتال من طرازسو-27. يتمتع طياروها المهرة بفرصة إلحاق بعض الضرر بالروس في هجوم قصف لا هوادة فيه قد يسبق هجومًا روسيًا أوسع على دونباس الأوكرانية.
تنتمي أفضل طائرات سو-27 وأفضل الطيارين إلى لواء واحد من سربين مقره في ميرغورود في شمال أوكرانيا، شرق نهر دنيبر، الذي يقسم البلاد من الشمال إلى الجنوب.
على أي حال، ستكون المعركة الجوية قصيرة على الأرجح. يمكن للقوات الجوية الروسية نشر عدة مئات من الطائرات الجديدة وأكثر استعدادًا للقتال ضد ستة عشرات من المقاتلات الأوكرانية النشطة.
الأوكرانية سو-27، مع راداراتها التي يبلغ مداها 100 كيلومتر وصواريخ إر-27جو-جو، على الرغم من تقدمها في السن، لا تزال من بين أقوى الأسلحة الاعتراضية في المنطقة. لكن هذا لا يعني أنها ستصمد ضد الروس لفترة طويلة.حتى ربما لا يخاطر الأوكرانيون بهذه الأسلحة في معركة جوية.