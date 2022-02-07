فيسبوك يخسر عددا تاريخيا من المستخدمين النشطين

وذكرت صحيفة "إندبندنت" إن موقع فيسبوك كشف عن أول انخفاض على الإطلاق في عدد المستخدمين، حيث فقد مليون مستخدم من أصحاب النشاط اليومي في أمريكا الشمالية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.وأضافت الصحيفة أن انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك من 1.93 مليار مستخدم إلى 1.929 مليار مستخدم، كان كافيا لانخفاض بنسبة 20% (أي انخفاض بقيمة 200 مليار دولار) في القيمة السوقية.وتأتي خسارة فيسبوك لهذا العدد الضخم من المستخدمين بالتزامن مع الإعلان عن خسارة مارك زوكربيرغ 29 مليار دولار من صافي ثروته، يوم 3 فبراير/شباط الجاري، مع تسجيل سهم "ميتا بلاتفورمز" انخفاضا قياسيا في يوم واحد، بعد توقعات أرباح مخيبة للآمال هزت قطاع التكنولوجيا في العالم.وانخفض سهم شركة ميتا المالكة لفيسبوك بنسبة 26 في المئة، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد.وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زوكربيرغ إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. ويشار إبى أن زوكربيرغ يملك نحو 12.8 في المئة من عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم فيسبوك.
خسر موقع فيسبوك عددا من المستخدمين هو الأكبر في تاريخه الذي بدأ قبل 18 عاما.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" إن موقع فيسبوك كشف عن أول انخفاض على الإطلاق في عدد المستخدمين، حيث فقد مليون مستخدم من أصحاب النشاط اليومي في أمريكا الشمالية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أن انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك من 1.93 مليار مستخدم إلى 1.929 مليار مستخدم، كان كافيا لانخفاض بنسبة 20% (أي انخفاض بقيمة 200 مليار دولار) في القيمة السوقية.
وتأتي خسارة فيسبوك لهذا العدد الضخم من المستخدمين بالتزامن مع الإعلان عن خسارة مارك زوكربيرغ 29 مليار دولار من صافي ثروته، يوم 3 فبراير/شباط الجاري، مع تسجيل سهم "ميتا بلاتفورمز" انخفاضا قياسيا في يوم واحد، بعد توقعات أرباح مخيبة للآمال هزت قطاع التكنولوجيا في العالم.
وانخفض سهم شركة ميتا المالكة لفيسبوك بنسبة 26 في المئة، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد.
وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زوكربيرغ إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. ويشار إبى أن زوكربيرغ يملك نحو 12.8 في المئة من عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم فيسبوك.