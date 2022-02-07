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https://arabic.sputniknews.com/20220207/قبل-اختيار-أحدهما-لرئاسة-الحكومة-باشاغا-والبيباص--يعرضان-برنامجهما-أمام-مجلس-النواب-الليبي-1058145828.html
قبل اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة... باشاغا والبيباص يعرضان برنامجهما أمام مجلس النواب الليبي
قبل اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة... باشاغا والبيباص يعرضان برنامجهما أمام مجلس النواب الليبي
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن الهدف المقبل هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، مؤكدا أن المجلس سيصوت الخميس... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:41+0000
2022-02-07T14:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحثّ عقيلة صالح، خلال جلسة عرض المرشحين خالد البيباص وفتحي باشاغا برنامجيهما الحكوميين، الجميع على تنفيذ مهامه دون إقصاء.وقال المرشح البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم"، مؤكدا أن "أولوياته هي سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".من جهته، أعلن المرشح فتحي باشاغا، أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا".وأضاف: "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام"، متابعا: "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد".وصوّت مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة.وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/مجلس-النواب-الليبي-يقر-خارطة-الطريق-للمرحلة-المقبلة-بالإجماع-1058139403.html
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أخبار ليبيا اليوم

قبل اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة... باشاغا والبيباص يعرضان برنامجهما أمام مجلس النواب الليبي

14:41 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMAمجلس النواب الليبي في طبرق
مجلس النواب الليبي في طبرق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
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أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن الهدف المقبل هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، مؤكدا أن المجلس سيصوت الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة الجديد.
وحثّ عقيلة صالح، خلال جلسة عرض المرشحين خالد البيباص وفتحي باشاغا برنامجيهما الحكوميين، الجميع على تنفيذ مهامه دون إقصاء.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
مجلس النواب الليبي يقر خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بالإجماع
12:18 GMT
وقال المرشح البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم"، مؤكدا أن "أولوياته هي سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".
من جهته، أعلن المرشح فتحي باشاغا، أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا".
وأضاف: "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام"، متابعا: "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد".
وصوّت مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
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