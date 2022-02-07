قبل اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة... باشاغا والبيباص يعرضان برنامجهما أمام مجلس النواب الليبي

وحثّ عقيلة صالح، خلال جلسة عرض المرشحين خالد البيباص وفتحي باشاغا برنامجيهما الحكوميين، الجميع على تنفيذ مهامه دون إقصاء.وقال المرشح البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم"، مؤكدا أن "أولوياته هي سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".من جهته، أعلن المرشح فتحي باشاغا، أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا".وأضاف: "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام"، متابعا: "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد".وصوّت مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة.وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
وقال المرشح البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم"، مؤكدا أن "أولوياته هي سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".
من جهته، أعلن المرشح فتحي باشاغا، أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا".
وأضاف: "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام"، متابعا: "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد".
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.