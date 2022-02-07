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https://arabic.sputniknews.com/20220207/قبل-الإدلاء-بشهادتها-أمام-لجنة-6-يناير-إجابات-إيفانكا-ترامب-سيكون-لها-تداعيات-كبيرة-1058130474.html
قبل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة 6 يناير... إجابات إيفانكا ترامب سيكون لها تداعيات كبيرة
قبل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة 6 يناير... إجابات إيفانكا ترامب سيكون لها تداعيات كبيرة
أكدت النائبة ستيفاني ميرفي، العضو في لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في هجوم مبنى الكابيتول العام الماضي، ‏أن لدى إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:40+0000
2022-02-07T10:40+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضافت النائبة ستيفاني ميرفي في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" أن "لدى إيفانكا ترامب تفاصيل أيضا بشأن الحالة الذهنية لوالدها مع تطور الأحداث".وذكرت "أسوشيتد برس" أن إجابات إيفانكا ترامب أمام لجنة تحقيق 6 يناير سيكون لها تداعيات كبيرة، ليس على والدها فقط الذي يتطلع إلى العودة السياسية في عام 2024، ولكن أيضا لأولئك في الحزب الجمهوري الذين قللوا من دوره في التمرد.وقال أحد مساعدي اللجنة للوكالة إنهم يأملون في أن تلتزم إيفانكا ترامب قريبا بوقت للاجتماع معهم، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون في الفترة من 3 و4 فبراير الجاري.وطلبت لجنة 6 يناير من إيفانكا ترامب التعاون طوعا معهم.وحافظت ترامب على مكانة غير عاديةن منذ أن ترك والدها منصبه، ونأت بنفسها عنه وعن السياسة منذ انتقالها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.وليس من المعتاد للغاية أن يستهدف محققو الكونغرس فردا من عائلة الرئيس الأمريكي للتحقيق معه، ولكن بصفة أنها كانت مستشارة أولى لوالدها، فقد كانت لديها أيضا مكانة قريبة من السلطة.وفي الشهرالماضي، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لجنة 6 يناير لطلبها من ابنته، إيفانكا ترامب، الجلوس لإجراء مقابلة معها للحصول على ‏شهادتها بشأن ما جرى في ذلك اليوم تحديدا.‏وقال ترامب في تصريحات صحيفة "ذا واشنطن إكسامينر": "إنه وضع غير عادل للغاية بالنسبة لأولادي".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/إيفانكا-ترامب-مطلوبة-للإدلاء-بشهادتها-اختياريا-في-التحقيق-بشأن-أحداث-شغب-الكابيتول-1056811922.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

قبل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة 6 يناير... إجابات إيفانكا ترامب سيكون لها تداعيات كبيرة

10:40 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / MUSTAFA ABUMUNESإيفانكا ترامب، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة وابنة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة العامة لمنتدى الدوحة في العاصمة القطرية، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
إيفانكا ترامب، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة وابنة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة العامة لمنتدى الدوحة في العاصمة القطرية، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
إيفانكا ترامب، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة وابنة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة العامة لمنتدى الدوحة في العاصمة القطرية، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
© AFP 2021 / MUSTAFA ABUMUNES
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أكدت النائبة ستيفاني ميرفي، العضو في لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في هجوم مبنى الكابيتول العام الماضي، ‏أن لدى إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاصيل حول ما حدث يوم 6 ‏يناير/ كانون الثاني، واليوم الذي سبقه.‏
وأضافت النائبة ستيفاني ميرفي في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" أن "لدى إيفانكا ترامب تفاصيل أيضا بشأن الحالة الذهنية لوالدها مع تطور الأحداث".
وذكرت "أسوشيتد برس" أن إجابات إيفانكا ترامب أمام لجنة تحقيق 6 يناير سيكون لها تداعيات كبيرة، ليس على والدها فقط الذي يتطلع إلى العودة السياسية في عام 2024، ولكن أيضا لأولئك في الحزب الجمهوري الذين قللوا من دوره في التمرد.
إيفانكا ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
إيفانكا ترامب مطلوبة للإدلاء بشهادتها "اختياريا" في التحقيق بشأن أحداث شغب الكابيتول
21 يناير, 15:27 GMT
وقال أحد مساعدي اللجنة للوكالة إنهم يأملون في أن تلتزم إيفانكا ترامب قريبا بوقت للاجتماع معهم، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون في الفترة من 3 و4 فبراير الجاري.
وطلبت لجنة 6 يناير من إيفانكا ترامب التعاون طوعا معهم.
وحافظت ترامب على مكانة غير عاديةن منذ أن ترك والدها منصبه، ونأت بنفسها عنه وعن السياسة منذ انتقالها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.
وليس من المعتاد للغاية أن يستهدف محققو الكونغرس فردا من عائلة الرئيس الأمريكي للتحقيق معه، ولكن بصفة أنها كانت مستشارة أولى لوالدها، فقد كانت لديها أيضا مكانة قريبة من السلطة.
وفي الشهرالماضي، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لجنة 6 يناير لطلبها من ابنته، إيفانكا ترامب، الجلوس لإجراء مقابلة معها للحصول على ‏شهادتها بشأن ما جرى في ذلك اليوم تحديدا.‏
وقال ترامب في تصريحات صحيفة "ذا واشنطن إكسامينر": "إنه وضع غير عادل للغاية بالنسبة لأولادي".
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