https://arabic.sputniknews.com/20220207/قبل-الإدلاء-بشهادتها-أمام-لجنة-6-يناير-إجابات-إيفانكا-ترامب-سيكون-لها-تداعيات-كبيرة-1058130474.html

قبل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة 6 يناير... إجابات إيفانكا ترامب سيكون لها تداعيات كبيرة

قبل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة 6 يناير... إجابات إيفانكا ترامب سيكون لها تداعيات كبيرة

أكدت النائبة ستيفاني ميرفي، العضو في لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في هجوم مبنى الكابيتول العام الماضي، ‏أن لدى إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T10:40+0000

2022-02-07T10:40+0000

2022-02-07T10:40+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضافت النائبة ستيفاني ميرفي في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" أن "لدى إيفانكا ترامب تفاصيل أيضا بشأن الحالة الذهنية لوالدها مع تطور الأحداث".وذكرت "أسوشيتد برس" أن إجابات إيفانكا ترامب أمام لجنة تحقيق 6 يناير سيكون لها تداعيات كبيرة، ليس على والدها فقط الذي يتطلع إلى العودة السياسية في عام 2024، ولكن أيضا لأولئك في الحزب الجمهوري الذين قللوا من دوره في التمرد.وقال أحد مساعدي اللجنة للوكالة إنهم يأملون في أن تلتزم إيفانكا ترامب قريبا بوقت للاجتماع معهم، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون في الفترة من 3 و4 فبراير الجاري.وطلبت لجنة 6 يناير من إيفانكا ترامب التعاون طوعا معهم.وحافظت ترامب على مكانة غير عاديةن منذ أن ترك والدها منصبه، ونأت بنفسها عنه وعن السياسة منذ انتقالها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.وليس من المعتاد للغاية أن يستهدف محققو الكونغرس فردا من عائلة الرئيس الأمريكي للتحقيق معه، ولكن بصفة أنها كانت مستشارة أولى لوالدها، فقد كانت لديها أيضا مكانة قريبة من السلطة.وفي الشهرالماضي، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لجنة 6 يناير لطلبها من ابنته، إيفانكا ترامب، الجلوس لإجراء مقابلة معها للحصول على ‏شهادتها بشأن ما جرى في ذلك اليوم تحديدا.‏وقال ترامب في تصريحات صحيفة "ذا واشنطن إكسامينر": "إنه وضع غير عادل للغاية بالنسبة لأولادي".

https://arabic.sputniknews.com/20220121/إيفانكا-ترامب-مطلوبة-للإدلاء-بشهادتها-اختياريا-في-التحقيق-بشأن-أحداث-شغب-الكابيتول-1056811922.html

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