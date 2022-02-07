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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/قرارات-تاريخية-من-رئيس-السنغال-بعد-التتويج-الأفريقي-1058147262.html
"قرارات تاريخية" من رئيس السنغال بعد التتويج الأفريقي
"قرارات تاريخية" من رئيس السنغال بعد التتويج الأفريقي
أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الاثنين، قرارات وصفت بـ"التاريخية"، للاحتفال بتتويج منتخب "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:01+0000
2022-02-07T15:01+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وأعلن سال، أن "يوم الاثنين عطلة وطنية في أنحاء البلاد"، مؤكدا إلغاء "محطته الأخيرة في جولة أفريقية، حيث كان من المقرر أن يزور جزر القمر، من أجل الترحيب بلاعبي المنتخب لدى عودتهم إلى داكار اليوم الاثنين، حسب التلفزيون الرسمي.وكتب سال على "تويتر"، ليل الأحد: "أبطال أفريقيا. يا له من فريق! لقد فعلها. لحظة جميلة في كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطني. مبارك لأبطالنا. الكأس هنا. شكرا".وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على نظيره المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم، يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.وهذه هي المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/السنغال-تفوز-بكأس-الأمم-لأول-مرة-في-تاريخها-1058117438.html
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أخبار مصر الآن

"قرارات تاريخية" من رئيس السنغال بعد التتويج الأفريقي

15:01 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Patrik Stollarz
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أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الاثنين، قرارات وصفت بـ"التاريخية"، للاحتفال بتتويج منتخب "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه.
وأعلن سال، أن "يوم الاثنين عطلة وطنية في أنحاء البلاد"، مؤكدا إلغاء "محطته الأخيرة في جولة أفريقية، حيث كان من المقرر أن يزور جزر القمر، من أجل الترحيب بلاعبي المنتخب لدى عودتهم إلى داكار اليوم الاثنين، حسب التلفزيون الرسمي.
السنغال تفوز بكأس الأمم لأول مرة في تاريخها 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
السنغال تفوز بكأس الأمم لأول مرة في تاريخها.. فيديو
أمس, 22:05 GMT
وكتب سال على "تويتر"، ليل الأحد: "أبطال أفريقيا. يا له من فريق! لقد فعلها. لحظة جميلة في كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطني. مبارك لأبطالنا. الكأس هنا. شكرا".
وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على نظيره المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.
ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم، يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.
وهذه هي المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
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