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قرع جرس البرلمان لجلسة انتخاب رئيس للعراق بعد تأجيلها
قرع جرس البرلمان لجلسة انتخاب رئيس للعراق بعد تأجيلها
أفاد إعلام محلي نقلا عن مصادره، اليوم الاثنين، بأن رئاسة مجلس النواب دعت النواب لحضور الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:47+0000
2022-02-07T12:07+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادرها، أن "جرس البرلمان تم قرعه لدعوة النواب للدخول إلى قاعة الجلسة".وأضافت الوكالة: بأن "عدداً قليلاً من أعضاء مجلس النواب متواجدون داخل مبنى البرلمان مع حلول موعد انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".ووفقا للوكالة فإن "عدد حضور النواب حالياً في مبنى مجلس النواب 58 نائباً من كتل مختلفة من أصل 329"، وهو ما يعني حتمية إرجاء الجلسة.وتابعت: أن "النواب الموجودين في الجلسة هم من تحالف من أجل الشعب وامتداد والجيل الجديد إضافة إلى عدد من النواب المستقلين".وأفاد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين تأجيل انعقاد جلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة.وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 25 مرشحا.وجاء تأجيل الجلسة بحسب بيان البرلمان الذي نقلته وكالة "شفق نيوز"، "نتيجة عدم تحقيق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين".
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العالم العربي

قرع جرس البرلمان لجلسة انتخاب رئيس للعراق بعد تأجيلها

11:47 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 12:07 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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أفاد إعلام محلي نقلا عن مصادره، اليوم الاثنين، بأن رئاسة مجلس النواب دعت النواب لحضور الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادرها، أن "جرس البرلمان تم قرعه لدعوة النواب للدخول إلى قاعة الجلسة".
وأضافت الوكالة: بأن "عدداً قليلاً من أعضاء مجلس النواب متواجدون داخل مبنى البرلمان مع حلول موعد انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
ووفقا للوكالة فإن "عدد حضور النواب حالياً في مبنى مجلس النواب 58 نائباً من كتل مختلفة من أصل 329"، وهو ما يعني حتمية إرجاء الجلسة.
وتابعت: أن "النواب الموجودين في الجلسة هم من تحالف من أجل الشعب وامتداد والجيل الجديد إضافة إلى عدد من النواب المستقلين".
وأفاد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين تأجيل انعقاد جلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة.
وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 25 مرشحا.
وجاء تأجيل الجلسة بحسب بيان البرلمان الذي نقلته وكالة "شفق نيوز"، "نتيجة عدم تحقيق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين".
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