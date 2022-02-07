قرع جرس البرلمان لجلسة انتخاب رئيس للعراق بعد تأجيلها

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادرها، أن "جرس البرلمان تم قرعه لدعوة النواب للدخول إلى قاعة الجلسة".وأضافت الوكالة: بأن "عدداً قليلاً من أعضاء مجلس النواب متواجدون داخل مبنى البرلمان مع حلول موعد انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".ووفقا للوكالة فإن "عدد حضور النواب حالياً في مبنى مجلس النواب 58 نائباً من كتل مختلفة من أصل 329"، وهو ما يعني حتمية إرجاء الجلسة.وتابعت: أن "النواب الموجودين في الجلسة هم من تحالف من أجل الشعب وامتداد والجيل الجديد إضافة إلى عدد من النواب المستقلين".وأفاد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين تأجيل انعقاد جلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة.وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 25 مرشحا.وجاء تأجيل الجلسة بحسب بيان البرلمان الذي نقلته وكالة "شفق نيوز"، "نتيجة عدم تحقيق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين".