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https://arabic.sputniknews.com/20220207/كاراجر-عدم-تسديد-صلاح-لركلة-جزاء-في-النهائي-جنون-ويشبه-ما-حصل-مع-رونالدو-1058123108.html
كاراجر: عدم تسديد صلاح لركلة جزاء في النهائي جنون ويشبه ما حصل مع رونالدو
كاراجر: عدم تسديد صلاح لركلة جزاء في النهائي جنون ويشبه ما حصل مع رونالدو
أظهر جيمي كاراجر، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، دهشته من عدم تسديد محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ضربة ترجيح المباراة النهائية أمام السنغال. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T07:36+0000
2022-02-07T07:39+0000
رياضة
مصر
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ووصف النجم الإنجليزي ما حصل مع المصري بـ"الجنون" وأعاد للذاكرة ما حصل مع كريستيانو رونالدو منذ سنوات بين البرتغال وإسبانيا.هذا وتوج منتخب السنغال بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف على مدار 120 دقيقة في اللقاء النهائي.ولم يسدد صلاح أي ضربة ترجيح، انتظارا لتسديد الضربة الخامسة في الركلات الترجيحية.
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رياضة, مصر

كاراجر: عدم تسديد صلاح لركلة جزاء في النهائي جنون ويشبه ما حصل مع رونالدو

07:36 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 07:39 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUتتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا
تتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
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أظهر جيمي كاراجر، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، دهشته من عدم تسديد محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ضربة ترجيح المباراة النهائية أمام السنغال.
ووصف النجم الإنجليزي ما حصل مع المصري بـ"الجنون" وأعاد للذاكرة ما حصل مع كريستيانو رونالدو منذ سنوات بين البرتغال وإسبانيا.
ونشر تغريدة جاء فيها : "هذا هو السبب في أن أفضل منفذ ركلة جزاء يجب ألا يحتل المركز الخامس على الإطلاق. عدم تسديد محمد صلاح لركلة جزاء لمصر في ركلات الترجيح في النهائي جنون. كما حدث لرونالدو منذ سنوات بين البرتغال وإسبانيا.".
هذا وتوج منتخب السنغال بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف على مدار 120 دقيقة في اللقاء النهائي.
ولم يسدد صلاح أي ضربة ترجيح، انتظارا لتسديد الضربة الخامسة في الركلات الترجيحية.
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