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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/كيروش-يعلق-على-هزيمة-المنتخب-المصري-في-أمم-أفريقيا-بـكلمات-متواضعة-1058134928.html
كيروش يعلق على هزيمة المنتخب المصري في أمم أفريقيا بـ"كلمات متواضعة"
كيروش يعلق على هزيمة المنتخب المصري في أمم أفريقيا بـ"كلمات متواضعة"
وجه المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة إلى ‏لاعبيه بعد هزيمتهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الكاميرون.‏ 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:50+0000
2022-02-07T10:50+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وأشار كيروش، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أنه "لا يملك سوى بضع كلمات متواضعة لكي يشاركها مع لاعبي المنتخب المصري من أعماق قلبه، وهي أشعر بالفخر بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على ما فعلتموه من أجل منتخب مصر".وتابع كيروش: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن وأن يتم ذكركم كلاعبين كتبوا معا صفحة أداء بطولي واحدة في تاريخ كرة القدم المصرية، أراكم لاحقا، مع امتناني دائما".وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على نظيره المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.وهذه هي المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
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أخبار مصر الآن, رياضة, مجتمع, منتخب مصر الوطني

كيروش يعلق على هزيمة المنتخب المصري في أمم أفريقيا بـ"كلمات متواضعة"

10:50 GMT 07.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIالمدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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وجه المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة إلى ‏لاعبيه بعد هزيمتهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الكاميرون.‏
وأشار كيروش، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أنه "لا يملك سوى بضع كلمات متواضعة لكي يشاركها مع لاعبي المنتخب المصري من أعماق قلبه، وهي أشعر بالفخر بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على ما فعلتموه من أجل منتخب مصر".
وتابع كيروش: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن وأن يتم ذكركم كلاعبين كتبوا معا صفحة أداء بطولي واحدة في تاريخ كرة القدم المصرية، أراكم لاحقا، مع امتناني دائما".
وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على نظيره المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.
ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.
وهذه هي المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
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