كيروش يعلق على هزيمة المنتخب المصري في أمم أفريقيا بـ"كلمات متواضعة"

وأشار كيروش، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أنه "لا يملك سوى بضع كلمات متواضعة لكي يشاركها مع لاعبي المنتخب المصري من أعماق قلبه، وهي أشعر بالفخر بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على ما فعلتموه من أجل منتخب مصر".وتابع كيروش: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن وأن يتم ذكركم كلاعبين كتبوا معا صفحة أداء بطولي واحدة في تاريخ كرة القدم المصرية، أراكم لاحقا، مع امتناني دائما".وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على نظيره المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.وهذه هي المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
وجه المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة إلى لاعبيه بعد هزيمتهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الكاميرون.
وأشار كيروش، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أنه "لا يملك سوى بضع كلمات متواضعة لكي يشاركها مع لاعبي المنتخب المصري من أعماق قلبه، وهي أشعر بالفخر بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على ما فعلتموه من أجل منتخب مصر".
وتابع كيروش: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن وأن يتم ذكركم كلاعبين كتبوا معا صفحة أداء بطولي واحدة في تاريخ كرة القدم المصرية، أراكم لاحقا، مع امتناني دائما".
You deserve to be back home and be reminded as Players that wrote together one heroic performance page in Egypt football history.