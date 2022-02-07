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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/لاعبان-أستراليان-يحصلان-على-الموافقة-في-الاستمرار-بأولمبياد-بكين-رغم-إصابتهم-بفيروس-كورونا-1058126031.html
لاعبان أستراليان يحصلان على الموافقة في الاستمرار بأولمبياد بكين رغم إصابتهم بفيروس كورونا
لاعبان أستراليان يحصلان على الموافقة في الاستمرار بأولمبياد بكين رغم إصابتهم بفيروس كورونا
أعلنت اللجنة الأولمبية في أستراليا (AOC) أن فريقها المشارك برياضة الكرلينغ للمختلط، سيستمر في مشاركته بالألعاب الأولمبية في بكين، على الرغم من النتائج... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T08:50+0000
2022-02-07T09:01+0000
بكين 2022
رياضة
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وكانت نتائج فحوصات الزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، سلبية لدى وصولهم لبكين، وسمح لهم بالمشاركة.إلى أن نتائج التحاليل يوم السبت كانت إيجابية مما دعى لمغادرة الفريق للبطولة، إلى أنهما حصلا على الإذن بالمشاركة بعدما وضبا حقائبهما للسفر ليشاركا ضد المنتخب السويسري، ويفوزا بنتيجة 9 مقابل 6، بعد سلسة من الهزائم ليكون أول انتصار لهما.ولم تظهر على جيل أي أعراض وقال الفريق الأسترالي إن النصيحة الطبية هي أن إصابتها كانت في نهاية دورتها، مما يعني أنها كانت حرة في ركوب الطائرة في وقت لاحق يوم الأحد وسيسمح لها بالدخول عبر الجمارك في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.هذا وتلقت اللجنة الأولمبية الأسترالية (AOC) رسالة بريد إلكتروني من نظام الصحة العامة الصيني جاء فيها أنه يمكن للزوجين الاستمرار في ظل أحكام التباعد المتبعة والإجراءات الخاصة.وقال رئيس الفريق الأولمبي الأسترالي دي ميشن جيوف ليبشوت إن الزوجين متحمسان للغاية لاستئناف المنافسة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.مضيفا أن موظفي AOC عملوا طوال الليل لإبقاء اللاعبيين في المنافسة ولكن التركيز الآن على إعادتهم إلى المنزل بأمان وبسرعة. مع انتهاء مبارياتهم النهائية اليوم وغدًا ، بموجب بروتوكولات الألعاب، كان من المفترض أن يغادر تاهلي ودين الصين في غضون 48 ساعة بعد المباراة الأخيرة.
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رياضة

لاعبان أستراليان يحصلان على الموافقة في الاستمرار بأولمبياد بكين رغم إصابتهم بفيروس كورونا

08:50 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / LILLIAN SUWANRUMPHAالزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، المشارك بمسابقات الكارلينغ بأولمبياد بكين
الزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، المشارك بمسابقات الكارلينغ بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أعلنت اللجنة الأولمبية في أستراليا (AOC) أن فريقها المشارك برياضة الكرلينغ للمختلط، سيستمر في مشاركته بالألعاب الأولمبية في بكين، على الرغم من النتائج الإيجابية لفحوصات فيروس كورونا.
وكانت نتائج فحوصات الزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، سلبية لدى وصولهم لبكين، وسمح لهم بالمشاركة.
إلى أن نتائج التحاليل يوم السبت كانت إيجابية مما دعى لمغادرة الفريق للبطولة، إلى أنهما حصلا على الإذن بالمشاركة بعدما وضبا حقائبهما للسفر ليشاركا ضد المنتخب السويسري، ويفوزا بنتيجة 9 مقابل 6، بعد سلسة من الهزائم ليكون أول انتصار لهما.

وقال جيل: "لقد كانت حرفيًا أكثر 24 ساعة جنونًا وجنونًا. حقائبي ما زالت موضبة، لم يكن لدي سوى الوقت لأخرج زيي الرسمي. كنت أبحث في حقائبي وأمزق الملابس إلى اليسار واليمين والوسط. لقد لعبت مرتديًا قفازًا واحدًا فقط - وكان القفاز الخطأ".

ولم تظهر على جيل أي أعراض وقال الفريق الأسترالي إن النصيحة الطبية هي أن إصابتها كانت في نهاية دورتها، مما يعني أنها كانت حرة في ركوب الطائرة في وقت لاحق يوم الأحد وسيسمح لها بالدخول عبر الجمارك في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
هذا وتلقت اللجنة الأولمبية الأسترالية (AOC) رسالة بريد إلكتروني من نظام الصحة العامة الصيني جاء فيها أنه يمكن للزوجين الاستمرار في ظل أحكام التباعد المتبعة والإجراءات الخاصة.
وقال رئيس الفريق الأولمبي الأسترالي دي ميشن جيوف ليبشوت إن الزوجين متحمسان للغاية لاستئناف المنافسة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.
مضيفا أن موظفي AOC عملوا طوال الليل لإبقاء اللاعبيين في المنافسة ولكن التركيز الآن على إعادتهم إلى المنزل بأمان وبسرعة. مع انتهاء مبارياتهم النهائية اليوم وغدًا ، بموجب بروتوكولات الألعاب، كان من المفترض أن يغادر تاهلي ودين الصين في غضون 48 ساعة بعد المباراة الأخيرة.
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