لاعبان أستراليان يحصلان على الموافقة في الاستمرار بأولمبياد بكين رغم إصابتهم بفيروس كورونا

وكانت نتائج فحوصات الزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، سلبية لدى وصولهم لبكين، وسمح لهم بالمشاركة.إلى أن نتائج التحاليل يوم السبت كانت إيجابية مما دعى لمغادرة الفريق للبطولة، إلى أنهما حصلا على الإذن بالمشاركة بعدما وضبا حقائبهما للسفر ليشاركا ضد المنتخب السويسري، ويفوزا بنتيجة 9 مقابل 6، بعد سلسة من الهزائم ليكون أول انتصار لهما.ولم تظهر على جيل أي أعراض وقال الفريق الأسترالي إن النصيحة الطبية هي أن إصابتها كانت في نهاية دورتها، مما يعني أنها كانت حرة في ركوب الطائرة في وقت لاحق يوم الأحد وسيسمح لها بالدخول عبر الجمارك في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.هذا وتلقت اللجنة الأولمبية الأسترالية (AOC) رسالة بريد إلكتروني من نظام الصحة العامة الصيني جاء فيها أنه يمكن للزوجين الاستمرار في ظل أحكام التباعد المتبعة والإجراءات الخاصة.وقال رئيس الفريق الأولمبي الأسترالي دي ميشن جيوف ليبشوت إن الزوجين متحمسان للغاية لاستئناف المنافسة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.مضيفا أن موظفي AOC عملوا طوال الليل لإبقاء اللاعبيين في المنافسة ولكن التركيز الآن على إعادتهم إلى المنزل بأمان وبسرعة. مع انتهاء مبارياتهم النهائية اليوم وغدًا ، بموجب بروتوكولات الألعاب، كان من المفترض أن يغادر تاهلي ودين الصين في غضون 48 ساعة بعد المباراة الأخيرة.
أعلنت اللجنة الأولمبية في أستراليا (AOC) أن فريقها المشارك برياضة الكرلينغ للمختلط، سيستمر في مشاركته بالألعاب الأولمبية في بكين، على الرغم من النتائج الإيجابية لفحوصات فيروس كورونا.
وكانت نتائج فحوصات الزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، سلبية لدى وصولهم لبكين، وسمح لهم بالمشاركة.
إلى أن نتائج التحاليل يوم السبت كانت إيجابية مما دعى لمغادرة الفريق للبطولة، إلى أنهما حصلا على الإذن بالمشاركة بعدما وضبا حقائبهما للسفر ليشاركا ضد المنتخب السويسري، ويفوزا بنتيجة 9 مقابل 6، بعد سلسة من الهزائم ليكون أول انتصار لهما.
وقال جيل: "لقد كانت حرفيًا أكثر 24 ساعة جنونًا وجنونًا. حقائبي ما زالت موضبة، لم يكن لدي سوى الوقت لأخرج زيي الرسمي. كنت أبحث في حقائبي وأمزق الملابس إلى اليسار واليمين والوسط. لقد لعبت مرتديًا قفازًا واحدًا فقط - وكان القفاز الخطأ".
ولم تظهر على جيل أي أعراض وقال الفريق الأسترالي إن النصيحة الطبية هي أن إصابتها كانت في نهاية دورتها، مما يعني أنها كانت حرة في ركوب الطائرة في وقت لاحق يوم الأحد وسيسمح لها بالدخول عبر الجمارك في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
هذا وتلقت اللجنة الأولمبية الأسترالية (AOC) رسالة بريد إلكتروني من نظام الصحة العامة الصيني جاء فيها أنه يمكن للزوجين الاستمرار في ظل أحكام التباعد المتبعة والإجراءات الخاصة.
وقال رئيس الفريق الأولمبي الأسترالي دي ميشن جيوف ليبشوت إن الزوجين متحمسان للغاية لاستئناف المنافسة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.
مضيفا أن موظفي AOC عملوا طوال الليل لإبقاء اللاعبيين في المنافسة ولكن التركيز الآن على إعادتهم إلى المنزل بأمان وبسرعة. مع انتهاء مبارياتهم النهائية اليوم وغدًا ، بموجب بروتوكولات الألعاب، كان من المفترض أن يغادر تاهلي ودين الصين في غضون 48 ساعة بعد المباراة الأخيرة.