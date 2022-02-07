https://arabic.sputniknews.com/20220207/لاعبان-أستراليان-يحصلان-على-الموافقة-في-الاستمرار-بأولمبياد-بكين-رغم-إصابتهم-بفيروس-كورونا-1058126031.html

لاعبان أستراليان يحصلان على الموافقة في الاستمرار بأولمبياد بكين رغم إصابتهم بفيروس كورونا

لاعبان أستراليان يحصلان على الموافقة في الاستمرار بأولمبياد بكين رغم إصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية في أستراليا (AOC) أن فريقها المشارك برياضة الكرلينغ للمختلط، سيستمر في مشاركته بالألعاب الأولمبية في بكين، على الرغم من النتائج... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T08:50+0000

2022-02-07T08:50+0000

2022-02-07T09:01+0000

بكين 2022

رياضة

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وكانت نتائج فحوصات الزوجي الإسترالي تاهلي جيل ودين هيويت، سلبية لدى وصولهم لبكين، وسمح لهم بالمشاركة.إلى أن نتائج التحاليل يوم السبت كانت إيجابية مما دعى لمغادرة الفريق للبطولة، إلى أنهما حصلا على الإذن بالمشاركة بعدما وضبا حقائبهما للسفر ليشاركا ضد المنتخب السويسري، ويفوزا بنتيجة 9 مقابل 6، بعد سلسة من الهزائم ليكون أول انتصار لهما.ولم تظهر على جيل أي أعراض وقال الفريق الأسترالي إن النصيحة الطبية هي أن إصابتها كانت في نهاية دورتها، مما يعني أنها كانت حرة في ركوب الطائرة في وقت لاحق يوم الأحد وسيسمح لها بالدخول عبر الجمارك في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.هذا وتلقت اللجنة الأولمبية الأسترالية (AOC) رسالة بريد إلكتروني من نظام الصحة العامة الصيني جاء فيها أنه يمكن للزوجين الاستمرار في ظل أحكام التباعد المتبعة والإجراءات الخاصة.وقال رئيس الفريق الأولمبي الأسترالي دي ميشن جيوف ليبشوت إن الزوجين متحمسان للغاية لاستئناف المنافسة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.مضيفا أن موظفي AOC عملوا طوال الليل لإبقاء اللاعبيين في المنافسة ولكن التركيز الآن على إعادتهم إلى المنزل بأمان وبسرعة. مع انتهاء مبارياتهم النهائية اليوم وغدًا ، بموجب بروتوكولات الألعاب، كان من المفترض أن يغادر تاهلي ودين الصين في غضون 48 ساعة بعد المباراة الأخيرة.

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رياضة