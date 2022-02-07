تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/لاعب-مغربي-يهدي-عائلة-الطفل-ريان-منزلا-مجهزا-بالكامل-1058120466.html
لاعب مغربي يهدي عائلة الطفل ريان منزلا مجهزا بالكامل
لاعب مغربي يهدي عائلة الطفل ريان منزلا مجهزا بالكامل
أعلن لاعب مغربي دولي سابق تبرعه ببناء منزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T06:05+0000
2022-02-07T06:05+0000
العالم العربي
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058084279_0:0:1547:870_1920x0_80_0_0_79335c15db128ff6c0a0bc32d8be589f.jpg
تبرع عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي "اتحاد جدة" السعودي، بمنزل كامل لعائلة ريان.وأعلن اللاعب الدولي السابق ذلك من خلال منشور على صفحته الخاصة في "إنستغرام"، الذي جاء فيه : "السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة و كل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح ابننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الأعلى، حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان، وقد قررت و باسمي واسم عائلتي و باسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل و نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين، هذه مساعدة من أخ الى إخوته و الله ولي التوفيق.وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين و رياضيين ومسؤوليين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله".وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058084279_110:0:1483:1030_1920x0_80_0_0_e8f34e9ede4bad37d2de6f8eca6813e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مجتمع

لاعب مغربي يهدي عائلة الطفل ريان منزلا مجهزا بالكامل

06:05 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNAفرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022
فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNA
تابعنا عبر
أعلن لاعب مغربي دولي سابق تبرعه ببناء منزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر.
تبرع عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي "اتحاد جدة" السعودي، بمنزل كامل لعائلة ريان.
وأعلن اللاعب الدولي السابق ذلك من خلال منشور على صفحته الخاصة في "إنستغرام"، الذي جاء فيه : "السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.
لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة و كل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح ابننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الأعلى، حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان،
وقد قررت و باسمي واسم عائلتي و باسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل و نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين، هذه مساعدة من أخ الى إخوته و الله ولي التوفيق.
وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين و رياضيين ومسؤوليين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله".
هذا وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل، الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط 2022، في إحدى القرى بضواحي مدينة شفشاون.
وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية