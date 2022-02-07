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دونيتسك: تصريحات وارسو بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لا تتوافق مع عضوية منظمة الأمن والتعاون
دونيتسك: تصريحات وارسو بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لا تتوافق مع عضوية منظمة الأمن والتعاون
قال الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن تصريحات بولندا بشأن المساعدة العسكرية لكييف لا تتوافق مع الرئاسة فحسب، بل أيضًا مع عضوية وارسو في منظمة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T08:25+0000
2022-02-07T08:40+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة من قبل الدول الغربية مستمر، ووفقًا له، إن تصرفات الحكومة البولندية تبدو ساخرة.وقال المتحدث "في بداية هذا العام، عندما تولت بولندا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي إن بولندا ستفعل كل ما هو ضروري من أجل السلام والأمن في أوروبا".وأوضح أنه بعد شهر، أعلن مورافيتسكي صراحة عن نيته نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة غروم والطائرات المسيرة، التي، وفقًا لإدارة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، لا يتم تزود القوات المسلحة الأوكرانية بها فحسب، بل أيضًا المنظمات القومية.وتابع: "تصريحات الجانب البولندي لا تسهم في إحلال السلام والاستقرار، بل تؤدي إلى تصعيد الموقف ودفع كييف لبدء الإبادة الجماعية لسكان دونباس. ونعتقد أن تصرفات وارسو لا تتوافق مع الرئاسة فحسب، بل تتعارض أيضا مع عضوية بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
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بولندا, أخبار أوكرانيا

دونيتسك: تصريحات وارسو بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لا تتوافق مع عضوية منظمة الأمن والتعاون

08:25 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Nikolai Sidorovتدريب قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
تدريب قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Nikolai Sidorov
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قال الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن تصريحات بولندا بشأن المساعدة العسكرية لكييف لا تتوافق مع الرئاسة فحسب، بل أيضًا مع عضوية وارسو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأوضح أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة من قبل الدول الغربية مستمر، ووفقًا له، إن تصرفات الحكومة البولندية تبدو ساخرة.
وقال المتحدث "في بداية هذا العام، عندما تولت بولندا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي إن بولندا ستفعل كل ما هو ضروري من أجل السلام والأمن في أوروبا".
وأوضح أنه بعد شهر، أعلن مورافيتسكي صراحة عن نيته نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة غروم والطائرات المسيرة، التي، وفقًا لإدارة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، لا يتم تزود القوات المسلحة الأوكرانية بها فحسب، بل أيضًا المنظمات القومية.
وتابع: "تصريحات الجانب البولندي لا تسهم في إحلال السلام والاستقرار، بل تؤدي إلى تصعيد الموقف ودفع كييف لبدء الإبادة الجماعية لسكان دونباس. ونعتقد أن تصرفات وارسو لا تتوافق مع الرئاسة فحسب، بل تتعارض أيضا مع عضوية بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
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