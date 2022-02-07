ليبيا.. جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
ليبيا.. جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أكد ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.وتشهد ليبيا صراعا على خلفية دعوة البرلمان تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة.المختص في الشأن الليبي، أحمد بن غزي، نفى أن تؤدي جلسة البرلمان إلى حدوث انقسام داخله، بسبب مطالبة بعض النواب تأجيلها.وأوضح الخبير الليبيإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة استعداد مجلس النواب الليبي للاستماع إلى برامج المترشحين الثلاثة لمنصب رئيس الوزراء، وهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق وخالد البيباص، وبحث اعتماد خارطة الطريق للتوافق مع مجلس الدولة قبل تسمية رئيس الحكومة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أكد ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.
وتشهد ليبيا صراعا على خلفية دعوة البرلمان تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة.
المختص في الشأن الليبي، أحمد بن غزي، نفى أن تؤدي جلسة البرلمان إلى حدوث انقسام داخله، بسبب مطالبة بعض النواب تأجيلها.
وأوضح الخبير الليبي
أن "حكومة الدبيبة أصبحت في حكم المنتهية، بسبب عجزها عن تنفيذ مهامها، وفقدنها للثقة من قبل الشعب الليبي، فضلاً عن ارتكاب أخطاء، من بينها توقيع عقود مباشرة دون الرجوع إلى البرلمان.