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https://arabic.sputniknews.com/20220207/ليبيا-جلسة-حاسمة-للبرلمان-لتسمية-رئيس-جديد-للحكومة-1058145192.html
ليبيا... جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
ليبيا... جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
تناقش الحلقة استعداد مجلس النواب الليبي للاستماع إلى برامج المترشحين الثلاثة لمنصب رئيس الوزراء، وهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق وخالد البيباص، وبحث اعتماد خارطة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:26+0000
2022-02-07T14:26+0000
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ليبيا.. جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
ليبيا.. جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أكد ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.وتشهد ليبيا صراعا على خلفية دعوة البرلمان تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة.المختص في الشأن الليبي، أحمد بن غزي، نفى أن تؤدي جلسة البرلمان إلى حدوث انقسام داخله، بسبب مطالبة بعض النواب تأجيلها.وأوضح الخبير الليبيإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا... جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة

14:26 GMT 07.02.2022
ليبيا.. جلسة حاسمة للبرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة استعداد مجلس النواب الليبي للاستماع إلى برامج المترشحين الثلاثة لمنصب رئيس الوزراء، وهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق وخالد البيباص، وبحث اعتماد خارطة الطريق للتوافق مع مجلس الدولة قبل تسمية رئيس الحكومة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أكد ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.
وتشهد ليبيا صراعا على خلفية دعوة البرلمان تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة.
المختص في الشأن الليبي، أحمد بن غزي، نفى أن تؤدي جلسة البرلمان إلى حدوث انقسام داخله، بسبب مطالبة بعض النواب تأجيلها.
وأوضح الخبير الليبي
أن "حكومة الدبيبة أصبحت في حكم المنتهية، بسبب عجزها عن تنفيذ مهامها، وفقدنها للثقة من قبل الشعب الليبي، فضلاً عن ارتكاب أخطاء، من بينها توقيع عقود مباشرة دون الرجوع إلى البرلمان.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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