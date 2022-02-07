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https://arabic.sputniknews.com/20220207/ماذا-قال-ماني-لصلاح-في-نهائي-أفريقيا؟-1058154956.html
ماذا قال ماني لصلاح في نهائي أفريقيا؟
ماذا قال ماني لصلاح في نهائي أفريقيا؟
كشفت وسائل إعلامية عما دار بين النجمين السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، أثناء المباراة التي جمعت مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T17:24+0000
2022-02-07T17:24+0000
2022-02-07T17:24+0000
ساديو ماني
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وحسب موقع جول، فإن ما التقطته كاميرات المباراة من توجه ماني إلى صلاح وحديثه معه كشف عن محاولات ماني مواساة صلاح عقب فوز السنغال بالبطولة.وقال ماني: "قلت له إنه يبقى دومًا لاعبًا كبيرًا، وأنني أكن له كل الاحترام".وكانت السنغال قد فازت على مصر، بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت امس الأحد، في الكاميرون.ويلعب كل من صلاح وماني جنبا إلى جنب في ليفربول الإنجليزي، ويقودان هجوم الفريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/صلاح-وماني-رفاق-ليفربول-في-مواجهة-استثنائية-على-كأس-إفريقيا-1058067828.html
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ساديو ماني
ماذا قال ماني لصلاح في نهائي أفريقيا؟ تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلامية عما دار بين النجمين السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، أثناء المباراة التي جمعت مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا.
وحسب
موقع جول
، فإن ما التقطته كاميرات المباراة من توجه ماني إلى صلاح وحديثه معه كشف عن محاولات ماني مواساة صلاح عقب فوز السنغال بالبطولة.
وقال ماني: "قلت له إنه يبقى دومًا لاعبًا كبيرًا، وأنني أكن له كل الاحترام".
وأوضح أن صلاح "أراد الفوز باللقب ولم يُوفق في ذلك،
لكن مازال أمامه الكثير من التحديات ومنها كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستُقام في ساحل العاج".
وكانت السنغال قد فازت على مصر، بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت امس الأحد، في الكاميرون.
وأثناء المبارة أظهرت بعض اللقطات حديثا بين
صلاح وماني، خاصة أثناء توجيه صلاح بعض النصائح لحارس المرمى المصري محمد أبو جبل قبل أن يسدد ماني ضربة جزاء احتسبها الحكم الجنوب أفريقي.
ويلعب كل من صلاح وماني جنبا إلى جنب في ليفربول الإنجليزي، ويقودان هجوم الفريق.