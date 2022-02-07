https://arabic.sputniknews.com/20220207/مجلس-النواب-الليبي-يقر-خارطة-الطريق-للمرحلة-المقبلة-بالإجماع-1058139403.html

مجلس النواب الليبي يقر خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بالإجماع

مجلس النواب الليبي يقر خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بالإجماع

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

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قال متحدث مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان، إن "مجلس النواب أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وبعد قليل يجري الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء".وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.وكشف أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن "توافق بين المجلسين على تغيير حكومة الدبيبة".وبحسب الأعضاء، فإن المجلس الأعلى للدولة وضع بعض الشروط تتعلق بوجود خارطة طريق كاملة وواضحة، وألا يقتصر الأمر على تغيير الحكومة، على أن يتم الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات.تحتوي البنود المتفق عليها بين الجانبين، تضمين خارطة الطريق في التعديل الدستوري الثاني عشر، بعد الاتفاق على جميع النقاط التي تشمل الفترة الزمنية للحكومة، والتي ستكون في الأغلب مدتها ما بين عام ونصف العام إلى عامين، بحسب بعض النواب من البرلمان، كما أنه تحدد المدد الزمنية للاستفتاء والانتخابات، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهمة الإشراف عليها.

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