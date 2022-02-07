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https://arabic.sputniknews.com/20220207/مرتزقة-الصحافة-يخطئون-في-تغطية-مأساة-الطفل-ريان-1058145316.html
"مرتزقة" الصحافة يخطئون في تغطية مأساة الطفل ريان
"مرتزقة" الصحافة يخطئون في تغطية مأساة الطفل ريان
نناقش في هذه الحلقة: بيدرسون في الأردن لبحث أزمة اللاجئين السوريين، فنلندا تعلن استعدادها المساعدة في العودة للملف النوي الإيراني، مظاهرة مليونية تحاصر القصر... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:28+0000
2022-02-07T14:28+0000
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"مرتزقة" الصحافة يخطئون في تغطية مأساة الطفل ريان
"مرتزقة" الصحافة يخطئون في تغطية مأساة الطفل ريان
تتسم وسائل التواصل الإجتماعي بسرعة نقل الخبر، لكن في الوقت نفسه، بعدم دقة المعلومة مع غياب الضوابط والمعايير المهنية، وبالتالي، لا يمكن أن تحل مكان وسائل الإعلام التقليدية، وهذا ما حدث أثناء تغطية مأساة الطفل المغربي، ريان أورام، بعد أن استثمرت بعض الصفحات في الحادثة لجمع المال، أو رفع "الريتينغ" وعدد المشاهدين بهدف تحقيق الربح، بعيدا عن الإنسانية ومراعاة مشاعر كل من تعاطف مع "طفل البئر".وحول أهمية توافق العمل الصحفي مع المشاعر الإنسانية، قال المستشار الإعلامي والمدرب الدولي،الدكتور أحمد طقش، لـ "بلا قيود":الأردن يشتكي تزايد أعباء اللاجئين السوريينبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، معالجة الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لا سيما بعد ازدياد أعباء اللجوء على المملكة.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة لـ "سبوتنيك":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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راديو, بلا قيود, аудио

"مرتزقة" الصحافة يخطئون في تغطية مأساة الطفل ريان

14:28 GMT 07.02.2022
"مرتزقة" الصحافة يخطئون في تغطية مأساة الطفل ريان
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: بيدرسون في الأردن لبحث أزمة اللاجئين السوريين، فنلندا تعلن استعدادها المساعدة في العودة للملف النوي الإيراني، مظاهرة مليونية تحاصر القصر الرئاسي في الخرطوم، لبناني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تجربته المريرة في الهجرة غير الشرعية، الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وخطأ مهني وإنساني في تغطية مأساة الطفل المغربي ريان.
تتسم وسائل التواصل الإجتماعي بسرعة نقل الخبر، لكن في الوقت نفسه، بعدم دقة المعلومة مع غياب الضوابط والمعايير المهنية، وبالتالي، لا يمكن أن تحل مكان وسائل الإعلام التقليدية، وهذا ما حدث أثناء تغطية مأساة الطفل المغربي، ريان أورام، بعد أن استثمرت بعض الصفحات في الحادثة لجمع المال، أو رفع "الريتينغ" وعدد المشاهدين بهدف تحقيق الربح، بعيدا عن الإنسانية ومراعاة مشاعر كل من تعاطف مع "طفل البئر".
وحول أهمية توافق العمل الصحفي مع المشاعر الإنسانية، قال المستشار الإعلامي والمدرب الدولي،الدكتور أحمد طقش، لـ "بلا قيود":

"لم يقع الصحفيون المحترفون بخطأ التغطية، وإنما هؤلاء لا يتمتعون بالمهنية الصحفية، وعلينا كمتخصصين عدم التلاعب بمشاعر الناس، هذا مخالف للشرع والقانون، ومواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون وسائل إعلام، ولذلك اختلط الحابل بالنابل عندما أصبح الشخص يعتمد في الحصول على المعلومة من هذه المواقع ومراهقي السوشيال ميديا، بدلا من الاعتماد على وكالات الأنباء الرسمية، وهذا تضليل إعلامي".

الأردن يشتكي تزايد أعباء اللاجئين السوريين

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، معالجة الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لا سيما بعد ازدياد أعباء اللجوء على المملكة.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة لـ "سبوتنيك":
"الأردن هو المتضرر الأكبر من إهمال المجتمع الدولي للملف السوري، لذلك يجري تحركات إقليمية ودولية، لأنه يحصد النتائج على جميع الأصعدة، اقتصادية كانت أو أمنية، أو على مستوى اللاجئين".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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