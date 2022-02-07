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https://arabic.sputniknews.com/20220207/مستشار-ألمانيا-يبحث-مع-قادة-فرنسا-وبولندا-الوضع-في-أوكرانيا-وما-حولها-1058136608.html
مستشار ألمانيا يبحث مع قادة فرنسا وبولندا الوضع في أوكرانيا وما حولها
مستشار ألمانيا يبحث مع قادة فرنسا وبولندا الوضع في أوكرانيا وما حولها
أعلنت نائبة المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني كريستياني هوفمان، أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع قادة فرنسا وبولندا إيمانويل ماكرون... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:27+0000
2022-02-07T11:27+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت في إفادة صحفية يوم الاثنين: "في 8 فبراير/ شباط، سيعقد مكتب المستشار اجتماعا في إطار مثلث فايمار. دعا المستشار الرئيس الفرنسي (إيمانويل - محرر) ماكرون ورئيس الوزراء البولندي (أندجيه - محرر) دودا. ستناقش الأطراف أولا وقبل كل شيء الوضع في أوكرانيا وما حولها".قبل الاجتماع في الساعة 19.00 (21.00 بتوقيت موسكو)، من المقرر أن يدلي القادة ببيانات للصحافة.
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العالم, أخبار أوكرانيا

مستشار ألمانيا يبحث مع قادة فرنسا وبولندا الوضع في أوكرانيا وما حولها

11:27 GMT 07.02.2022
© REUTERS / AXEL SCHMIDTمارتن شولتز
مارتن شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / AXEL SCHMIDT
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أعلنت نائبة المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني كريستياني هوفمان، أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع قادة فرنسا وبولندا إيمانويل ماكرون وأندجيه دودا يوم غد الثلاثاء، حيث ستناقش الأطراف الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقالت في إفادة صحفية يوم الاثنين: "في 8 فبراير/ شباط، سيعقد مكتب المستشار اجتماعا في إطار مثلث فايمار. دعا المستشار الرئيس الفرنسي (إيمانويل - محرر) ماكرون ورئيس الوزراء البولندي (أندجيه - محرر) دودا. ستناقش الأطراف أولا وقبل كل شيء الوضع في أوكرانيا وما حولها".
قبل الاجتماع في الساعة 19.00 (21.00 بتوقيت موسكو)، من المقرر أن يدلي القادة ببيانات للصحافة.
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