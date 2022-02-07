https://arabic.sputniknews.com/20220207/مشروبات-يمنع-تناولها-بعد-التعافي-من-كورونا-1058119921.html

مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا

مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا

تحدثت خبيرة التغذية أنجيليكا دوفال في مقابلة مع "سبوتنيك" عن المشروبات التي يمنع تناولها بعد "كوفيد -19" في رأيها، وعلى العكس من ذلك، المشروبات التي ستساعد... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T05:41+0000

2022-02-07T05:41+0000

2022-02-07T05:53+0000

مجتمع

فيروس كورونا

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وأشارت دوفال إلى أنه أثناء المرض، يجب أن يكون المشروب الرئيسي هو الماء، كما أنه يظل المشروب الأساسي خلال فترة الشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك، من أجل اكتساب القوة بشكل أسرع، يمكنك استكمال النظام الغذائي بمشروبات الفاكهة الصحية ونقعاتها. لتحضير مشروبات الفاكهة، أوصت خبيرة التغذية باستخدام النبق البحر والتوت البري.ليس من الضروري غلي المشروب، وإلا فلن يكون من الممكن الاحتفاظ بكمية الفيتامينات الكافية للتأثير العلاجي فيه. وفقًا للخبيرة، بالإضافة إلى مشروبات الفاكهة، فإن المشروبات التي فيها الشاي الأخضر لها تأثير علاجي. قد يشمل تكوين هذا المشروب كلاً من التوت البري وبعض الفواكه.وحذرت من أنه إذا أصبح المشروب باردًا، فيمكنك تخفيفه بالماء الدافئ، ولكن مرة أخرى، لا بالماء المغلي. وتابعت خبيرة التغذية أنه من الأفضل تجنب بعض المشروبات خلال فترة التعافي بعد كوفيد -19. بادئ ذي بدء، يجب إضافة الشاي الأسود والقهوة الثقيلة إلى "القائمة المحظورة".نصحت دوفال "أيضًا، أود إضافة المشروبات الغازية الحلوة والعصائر المعبأة إلى القائمة المحظورة. من الأفضل تحضير هذه (العصائر) في المنزل".

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مجتمع, فيروس كورونا