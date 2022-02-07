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مقاتلات "سو-30إس إم" تقوم بدوريات على حدود بيلاروسيا
مقاتلات "سو-30إس إم" تقوم بدوريات على حدود بيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "سو-30إس إم" الروسية قامت بدوريات على حدود بيلاروسيا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T05:58+0000
2022-02-07T05:58+0000
الدفاع الروسية
سو-30
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة أن "أطقم مقاتلات سو-30إس إم من روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، قامت بتسيير دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروسيا في إطار اختبار قوات الاستجابة للدولة الاتحادية".وبحسب وزارة الدفاع، تمت الرحلة على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة حوالي 750 كيلومترًا في الساعة في تشكيلات قتالية على مسافات قريبة وبعيدة.خلال الدورية تم أيضًا التدرب على أداء المناورات.
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الدفاع الروسية, سو-30, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري

مقاتلات "سو-30إس إم" تقوم بدوريات على حدود بيلاروسيا

05:58 GMT 07.02.2022
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مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "سو-30إس إم" الروسية قامت بدوريات على حدود بيلاروسيا.
وأوضحت الوزارة أن "أطقم مقاتلات سو-30إس إم من روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، قامت بتسيير دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروسيا في إطار اختبار قوات الاستجابة للدولة الاتحادية".
وبحسب وزارة الدفاع، تمت الرحلة على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة حوالي 750 كيلومترًا في الساعة في تشكيلات قتالية على مسافات قريبة وبعيدة.
خلال الدورية تم أيضًا التدرب على أداء المناورات.
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