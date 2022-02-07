مقتل 15 شخصا بانهيار ثلجي شرقي أفغانستان

كابول - سبوتنيك. وأوضحت الوكالة نقلا عن سكان محليين في منطقة غوريغا باندو، بولاية كونار، "إن 15 جثة انتشلت من الثلوج، لكن خمسة أشخاص ما زالوا تحت الجليد".وكان علماء أمريكيون قد اكتشفوا أن الجبل الجليدي في قمة إيفرست يفقد كل عام الجليد المتراكم بسبب تغير المناخ، جاء ذلك في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة "مين" في الولايات المتحدة.واتضح أن كتل الجليد في جبال الهيمالايا حساسة للغاية لزيادة درجات الحرارة العالمية، مما يشير إلى احتمال حدوث آثار ضارة مثل زيادة الانهيارات الثلجية أو انخفاض قدرة إمدادات مياه الشرب التي يعتمد عليها الملايين من الناس.ويقدر العلماء أن المعدل الكارثي لترقق الجليد على الجبل يقترب من مترين سنويًا، حيث يختفي الغطاء الثلجي الدائم للنهر الجليدي الكبير، مما يقلل من قدرته على عكس الإشعاع الشمسي، ويزيد من ذوبان الثلوج.
أفادت وكالة الأنباء الأفغانية "باختر"، اليوم الاثنين، بمقتل 15 شخصا إثر وقوع انهيار ثلجي شرقي البلاد.
كابول - سبوتنيك. وأوضحت الوكالة نقلا عن سكان محليين في منطقة غوريغا باندو، بولاية كونار، "إن 15 جثة انتشلت من الثلوج، لكن خمسة أشخاص ما زالوا تحت الجليد".
وكان علماء أمريكيون قد اكتشفوا أن الجبل الجليدي في قمة إيفرست يفقد كل عام الجليد المتراكم بسبب تغير المناخ، جاء ذلك في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة "مين" في الولايات المتحدة.
واتضح أن كتل الجليد في جبال الهيمالايا حساسة للغاية لزيادة درجات الحرارة العالمية، مما يشير إلى احتمال حدوث آثار ضارة مثل زيادة الانهيارات الثلجية أو انخفاض قدرة إمدادات مياه الشرب التي يعتمد عليها الملايين من الناس.
ويقدر العلماء أن المعدل الكارثي لترقق الجليد على الجبل يقترب من مترين سنويًا، حيث يختفي الغطاء الثلجي الدائم للنهر الجليدي الكبير، مما يقلل من قدرته على عكس الإشعاع الشمسي، ويزيد من ذوبان الثلوج.