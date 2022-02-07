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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ممثل-أمريكي-يشكر-متزلجة-روسية-على-الجمال-الذي-قدمته-للعالم-فيديو-1058135180.html
ممثل أمريكي يشكر متزلجة روسية على "الجمال" الذي قدمته للعالم... فيديو
ممثل أمريكي يشكر متزلجة روسية على "الجمال" الذي قدمته للعالم... فيديو
أعرب الممثل الأمريكي أليك بالدوين عن إعجابه بأداء المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا في أولمبياد بكين، مقارنا ذلك بالموسيقى والشعر والفنون الجميلة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:51+0000
2022-02-07T11:03+0000
روسيا
رياضة
بكين 2022
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وفاز المتزلجون الروس، اليوم الإثنين، بدورة الفرق في ألعاب بكين، وحصل الأمريكيون على الميدالية الفضية، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اليابانيين .وضم المنتخب الروسي في صفوه مارك كوندراتيوك، وفالييفا، وأناستازيا ميشينا، وألكسندر غالياموف (تزلج ثنائي)، وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف (الرقص على الجليد).وكتب يالدوين عبر حسابه على أنستغرام: "أنا أحب الألعاب الأولمبية لأن الكوكب يتوقف حتى في مثل هذه الأوقات العصيبة لمشاهدة الرياضيين (والفنانين) مثل كاميلا فالييفا لنا، جمال هذا العالم الذي صنعه شخص واحد، أغنية، قصيدة، رسم، كرس حياتك (في حالة فالييفا - قصيرة جدًا حتى الآن) لهذا الفن، شكرًا لك كاميلا فالييفا على منح العالم الجمال الذي يجعل القلب يتوقف".في وقت لاحق ، تم حظر النشر بسبب انتهاك حقوق النشر، حيث نشر الممثل مقطع فيديو لأداء فالييفا، ونشر مدرب المتزلجة الروسية إيتيري توتبيردزي لقطة شاشة لمنشور الممثل على صفحتها على إنستغرام وأضافت التعليق "شكرًا لك".وفاز المتزلج ألكسندر بولشونوف بسباق سكياثلون، وحصل الفريق الروسي على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.حيث قطع الروسي مسافة 30 كيلومترًا في ساعة و 16 دقيقة و9.8 ثانية. الثاني كان مواطن روسي أيضا، دينيس سبيتسوف (التأخر 1 دقيقة و11 ثانية)، والثالث كان إيفو نيسكانين.
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روسيا, رياضة

ممثل أمريكي يشكر متزلجة روسية على "الجمال" الذي قدمته للعالم... فيديو

10:51 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKEالممثل الأمريكي، أليك بالدوين
الممثل الأمريكي، أليك بالدوين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
تابعنا عبر
أعرب الممثل الأمريكي أليك بالدوين عن إعجابه بأداء المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا في أولمبياد بكين، مقارنا ذلك بالموسيقى والشعر والفنون الجميلة.
وفاز المتزلجون الروس، اليوم الإثنين، بدورة الفرق في ألعاب بكين، وحصل الأمريكيون على الميدالية الفضية، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اليابانيين .
وضم المنتخب الروسي في صفوه مارك كوندراتيوك، وفالييفا، وأناستازيا ميشينا، وألكسندر غالياموف (تزلج ثنائي)، وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف (الرقص على الجليد).
وكتب يالدوين عبر حسابه على أنستغرام: "أنا أحب الألعاب الأولمبية لأن الكوكب يتوقف حتى في مثل هذه الأوقات العصيبة لمشاهدة الرياضيين (والفنانين) مثل كاميلا فالييفا لنا، جمال هذا العالم الذي صنعه شخص واحد، أغنية، قصيدة، رسم، كرس حياتك (في حالة فالييفا - قصيرة جدًا حتى الآن) لهذا الفن، شكرًا لك كاميلا فالييفا على منح العالم الجمال الذي يجعل القلب يتوقف".
في وقت لاحق ، تم حظر النشر بسبب انتهاك حقوق النشر، حيث نشر الممثل مقطع فيديو لأداء فالييفا، ونشر مدرب المتزلجة الروسية إيتيري توتبيردزي لقطة شاشة لمنشور الممثل على صفحتها على إنستغرام وأضافت التعليق "شكرًا لك".
وفاز المتزلج ألكسندر بولشونوف بسباق سكياثلون، وحصل الفريق الروسي على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
حيث قطع الروسي مسافة 30 كيلومترًا في ساعة و 16 دقيقة و9.8 ثانية. الثاني كان مواطن روسي أيضا، دينيس سبيتسوف (التأخر 1 دقيقة و11 ثانية)، والثالث كان إيفو نيسكانين.
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