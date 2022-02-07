تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/هل-تتجاهل-أقوى-طريقة-طبيعية-تحميك-من-كورونا-وهي-بين-يديك؟-1058147094.html
هل تتجاهل أقوى طريقة طبيعية تحميك من كورونا وهي بين يديك؟
هل تتجاهل أقوى طريقة طبيعية تحميك من كورونا وهي بين يديك؟
لا يزال فيروس كورونا الذي لا يتوقف عن التحور، لغزا تدور حول حله الدراسات والأبحاث، في محاولة لإيقاف انتشاره وخطورته المتزايدة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:59+0000
2022-02-07T14:59+0000
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101521/25/1015212505_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0313a9870209aebec33fabeabbfe0e16.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت دراسة جديدة أن أحد العوامل المهمة في تقليل خطر الإصابة بالفيروس هو النشاط البدني، فالذين يحافظون على ممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا، هم أكثر الناس أمانا من مخاطره، وفقا لما أعلنته العيادة الطبية لجامعة نافارا الإسبانية.وذكرت العيادة في بيان أنه "توجد في رواسب الدهون لدى مرضى السمنة مستقبلات لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس كوفيد- 2"، بالإضافة إلى أن الخلايا الدهنية لدى هؤلاء المرضى قادرة على إنتاج جزيئات التهابية أكثر من تلك، ذات الوزن الطبيعي".وأظهرت الدراسة أن الهرمونات التي تفرزها العضلات أثناء التمرين، تقلل من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع سارس كوفيد- 2، والمضاعفات في حالة الإصابة بكوفيد-19، وكذلك تقلل الالتهاب وموت الخلايا الناجم عن العدوى. وتعد السمنة "من أكبر المخاطر التي يتعرض لها الشخص المصاب بكوفيد -19 الشديد"، وفقًا للدراسة التي حصلت على جائزة في المؤتمر الأخير للجمعية الإسبانية لدراسة السمنة.ويصاب بكورونا نحو 144 ألف شخص يومياً ثم يشعرون بتوعك.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/مشروبات-يمنع-تناولها-بعد-التعافي-من-كورونا-1058119921.html
https://arabic.sputniknews.com/20220207/باحثون-يقدمون-أقوى-دليل-حتى-الآن-على-سلاح-فعال-في-محاربة-كورونا-1058130874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101521/25/1015212505_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_00a8e1fcba243dfbc9465c1005bf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, فيروس كورونا

هل تتجاهل أقوى طريقة طبيعية تحميك من كورونا وهي بين يديك؟

14:59 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / Mohammed Abedعدد من الشباب الفلسطيني يمارس تمارين رياضية في أحد الشوارع على ساحل البحر في غزة
عدد من الشباب الفلسطيني يمارس تمارين رياضية في أحد الشوارع على ساحل البحر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Mohammed Abed
تابعنا عبر
لا يزال فيروس كورونا الذي لا يتوقف عن التحور، لغزا تدور حول حله الدراسات والأبحاث، في محاولة لإيقاف انتشاره وخطورته المتزايدة.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت دراسة جديدة أن أحد العوامل المهمة في تقليل خطر الإصابة بالفيروس هو النشاط البدني، فالذين يحافظون على ممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا، هم أكثر الناس أمانا من مخاطره، وفقا لما أعلنته العيادة الطبية لجامعة نافارا الإسبانية.
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا
05:41 GMT
وذكرت العيادة في بيان أنه "توجد في رواسب الدهون لدى مرضى السمنة مستقبلات لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس كوفيد- 2"، بالإضافة إلى أن الخلايا الدهنية لدى هؤلاء المرضى قادرة على إنتاج جزيئات التهابية أكثر من تلك، ذات الوزن الطبيعي".

وأظهرت الدراسة أن الهرمونات التي تفرزها العضلات أثناء التمرين، تقلل من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع سارس كوفيد- 2، والمضاعفات في حالة الإصابة بكوفيد-19، وكذلك تقلل الالتهاب وموت الخلايا الناجم عن العدوى.

"تزيد الهرمونات (وعلى وجه الخصوص هرمون " إف إن دي إس4 و إف إن دي إس5 ) أثناء التمرين، وبالإضافة إلى أنها تسهم في التأثيرات المفيدة على العديد من الأعضاء والأمراض، فهي تقلل من احتمالية الإصابة المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع "سارس كوفيد- 2 " ومضاعفات الإصابة بكوفيد- 19".

حبوب فيتامين د المكملة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
باحثون يقدمون أقوى دليل حتى الآن على "سلاح فعال" في محاربة كورونا
10:42 GMT
وتعد السمنة "من أكبر المخاطر التي يتعرض لها الشخص المصاب بكوفيد -19 الشديد"، وفقًا للدراسة التي حصلت على جائزة في المؤتمر الأخير للجمعية الإسبانية لدراسة السمنة.
ويصاب بكورونا نحو 144 ألف شخص يومياً ثم يشعرون بتوعك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية