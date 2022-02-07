https://arabic.sputniknews.com/20220207/هل-تتجاهل-أقوى-طريقة-طبيعية-تحميك-من-كورونا-وهي-بين-يديك؟-1058147094.html

هل تتجاهل أقوى طريقة طبيعية تحميك من كورونا وهي بين يديك؟

هل تتجاهل أقوى طريقة طبيعية تحميك من كورونا وهي بين يديك؟

لا يزال فيروس كورونا الذي لا يتوقف عن التحور، لغزا تدور حول حله الدراسات والأبحاث، في محاولة لإيقاف انتشاره وخطورته المتزايدة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T14:59+0000

2022-02-07T14:59+0000

2022-02-07T14:59+0000

مجتمع

منوعات

فيروس كورونا

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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت دراسة جديدة أن أحد العوامل المهمة في تقليل خطر الإصابة بالفيروس هو النشاط البدني، فالذين يحافظون على ممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا، هم أكثر الناس أمانا من مخاطره، وفقا لما أعلنته العيادة الطبية لجامعة نافارا الإسبانية.وذكرت العيادة في بيان أنه "توجد في رواسب الدهون لدى مرضى السمنة مستقبلات لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس كوفيد- 2"، بالإضافة إلى أن الخلايا الدهنية لدى هؤلاء المرضى قادرة على إنتاج جزيئات التهابية أكثر من تلك، ذات الوزن الطبيعي".وأظهرت الدراسة أن الهرمونات التي تفرزها العضلات أثناء التمرين، تقلل من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع سارس كوفيد- 2، والمضاعفات في حالة الإصابة بكوفيد-19، وكذلك تقلل الالتهاب وموت الخلايا الناجم عن العدوى. وتعد السمنة "من أكبر المخاطر التي يتعرض لها الشخص المصاب بكوفيد -19 الشديد"، وفقًا للدراسة التي حصلت على جائزة في المؤتمر الأخير للجمعية الإسبانية لدراسة السمنة.ويصاب بكورونا نحو 144 ألف شخص يومياً ثم يشعرون بتوعك.

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مجتمع, منوعات, فيروس كورونا