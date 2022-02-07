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https://arabic.sputniknews.com/20220207/هل-تقترب-واشنطن-وطهران-من-التوقيع-على-اتفاق-فيينا-1058138245.html
هل تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاق فيينا
هل تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاق فيينا
أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، العمل بالإعفاءات التي كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشروعات نووية غير عسكرية من التهديد بفرض... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:04+0000
2022-02-07T12:04+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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هل تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاق فيينا
هل تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاق فيينا؟
وتضمنت الإعفاءات الأميركية الأخيرة الخاصة ببرنامج إيران النووي بنودا ستسمح لأطراف ثالثة، تشمل روسيا والصين، بالمشاركة في برنامجها النووي بشكل يساهم في "عدم الانتشار" وربما دفع المحادثات الجارية في فيينا إلى الأمام.فهل هذه خطوة نحو توقيع الاتفاق النووي مع إيران؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي:وأضاف الفيليإعداد وتقديم: ضياء حسون...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, أين الحقيقة؟, аудио

هل تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاق فيينا

12:04 GMT 07.02.2022
هل تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاق فيينا
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، العمل بالإعفاءات التي كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشروعات نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أمريكية، وهي إعفاءات ألغتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتضمنت الإعفاءات الأميركية الأخيرة الخاصة ببرنامج إيران النووي بنودا ستسمح لأطراف ثالثة، تشمل روسيا والصين، بالمشاركة في برنامجها النووي بشكل يساهم في "عدم الانتشار" وربما دفع المحادثات الجارية في فيينا إلى الأمام.
فهل هذه خطوة نحو توقيع الاتفاق النووي مع إيران؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي:
"تحاول الإدارة الأمريكية إظهار حسن النية في التعاطي مع الملف النووي الإيراني، وهي تعاملت بذكاء حينما رفعت العقوبات عن البرنامج النووي الإيراني السلمي وليس العسكري، وفي الوقت نفسه تريد معرفة المزيد عن طبيعة عمل هذا البرنامج وكذلك تحاول استمالة مع تعاون مع إيران، كما تنتظر واشنطن المزيد من التنازلات من قبل الجانب الإيراني، الذي وافق على نصب كاميرات المفتشين في أصفهان، كون أن إيران تحاول إثبات جديتها في المفاوضات لحل هذا الموضوع، وهذا الإجراء الأمريكي سوف يقلل من بعض المخاوف الإيرانية بشأن معالجة موضوع العقوبات الاقتصادية."
وأضاف الفيلي
"بالنسبة لقلق إسرائيل فإنه يتجاوز مسألة النووي الإيراني ويمتد إلى البرنامج الصاروخي لطهران، لذا تسعى إسرائيل إلى التصرف بمعزل عن المجتمع الدولي بخصوص هذا الموضوع، فإيران تعلن رسميا عن عدم رغبتها بامتلاك السلاح النووي، لكن يبقى ذلك مرتهن بالعدو التقليدي لإيران المتمثل بإسرائيل، رغم أن إيران أيضاً تتساءل عن سبب السماح لدولة مثل باكستان امتلاك النووي بينما يحرم عليها ذلك، فسقف المطالب الأمريكية مازال عاليا جدا تجاه طهران، في ظل قلق واشنطن من قدرات إيران النووية."
إعداد وتقديم: ضياء حسون...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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