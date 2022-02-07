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وزير الطاقة الأردني يكشف سبب ارتفاع فواتير الكهرباء في يناير وفبراير
وزير الطاقة الأردني يكشف سبب ارتفاع فواتير الكهرباء في يناير وفبراير
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة، اليوم، إن توصيات لجنة الطاقة النيابية بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة ستخضع للدراسة بكل عناية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T06:45+0000
2022-02-07T06:51+0000
أخبار الأردن
وزير الطاقة
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ونقل موقع "عمون" عن الوزير أن الرد على توصيات اللجنة سيتم خلال 7-10 أيام.وأوضح أن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية هو لإيصال الدعم لجميع الأردنيين ولحملة الجوازات المؤقتة ولأبناء غزة المقيمين في الأردن.وأشار وزير الطاقة إلى أن هناك بعض الفئات لن ينطبق عليها الدعم وهم الأجانب وبعض الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع.وبين الخرابشة أن كافة المبالغ التي يمكن أن توفر ستوجه لدعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الصناعي والتجاري والسياحي والصحي لتعزيز تنافسيتها وتخفيف الأعباء عليها.وفيما يتعلق بملاحظات ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، قال الخرابشة إن هذه الأجواء الشتوية عادة ما تشهد زيادة في الاستهلاك.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/وزير-الطاقة-اللبناني-الأزمة-ليست-مرحلية-ومشروع-الكهرباء-والغاز-مع-مصر-والأردن-في-مرحلته-الأخيرة-1050587333.html
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أخبار الأردن, وزير الطاقة

وزير الطاقة الأردني يكشف سبب ارتفاع فواتير الكهرباء في يناير وفبراير

06:45 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourأعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية
أعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة، اليوم، إن توصيات لجنة الطاقة النيابية بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة ستخضع للدراسة بكل عناية.
ونقل موقع "عمون" عن الوزير أن الرد على توصيات اللجنة سيتم خلال 7-10 أيام.
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وأوضح أن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية هو لإيصال الدعم لجميع الأردنيين ولحملة الجوازات المؤقتة ولأبناء غزة المقيمين في الأردن.
وأشار وزير الطاقة إلى أن هناك بعض الفئات لن ينطبق عليها الدعم وهم الأجانب وبعض الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع.
وبين الخرابشة أن كافة المبالغ التي يمكن أن توفر ستوجه لدعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الصناعي والتجاري والسياحي والصحي لتعزيز تنافسيتها وتخفيف الأعباء عليها.
وفيما يتعلق بملاحظات ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، قال الخرابشة إن هذه الأجواء الشتوية عادة ما تشهد زيادة في الاستهلاك.
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