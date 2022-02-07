https://arabic.sputniknews.com/20220207/وفاة-مشجع-سنغالي-بأزمة-قلبية-فرحا-بفوز-منتخب-بلاده-ببطولة-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-1058149550.html

وفاة مشجع سنغالي بأزمة قلبية فرحا بفوز منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم

وفاة مشجع سنغالي بأزمة قلبية فرحا بفوز منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم

لفظ مواطن سنغالي ألفاظه الأخيرة بعد أزمة قلبية أصابته، عقب تسجيل مهاجم الفريق، ساديو ماني، ركلة الفوز في نهائي بطولة أمم أفريقيا، فضلا عن وفاة اثنين آخرين خلال... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T15:33+0000

2022-02-07T15:33+0000

2022-02-07T15:33+0000

رياضة

السنغال

مصر

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع "سيني نيوز" السنغالي المحلي، أن فرحة الفوز بلقب أمم أفريقيا، تسببت في ضحايا في السنغال، إذ أن أحد المواطنين لفظ أنفاسه الأخيرة جراء المشاعر الزائدة، عقب هذا الفوز التاريخي الليلة الماضية.وأوضح الموقع أن رجلا في بلدة "بوت"، غربي البلاد، توفي إثر أزمة قلبية أصابته، بعد تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة في مرمى حارس منتخب مصر، خلال النهائي الذي جمع منتخبي السنغال ومصر، موضحا أن الرجل نقل إلى المشفى، وهناك لفظ أنفاسه.وقالت أحد أفراد أسرة الضحية: "السعادة كانت عارمة بعد ركلة الجزاء لساديو ماني. بعد ذلك، أصابته أزمة (قلبية)، وقمنا بنقله إلى مستشفى مجاورة، لكنه توفي"، متابعا: "إنه لأمر صعب، لقد تزوج منذ وقت قريب، وعمره لا يتعدى الـ 26 عاما".وفي مصر، تسببت حسرة الهزيمة في وفاة مهندس أصابته أزمة قلبية عقب الخسارة في النهائي.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مهندس يدعى خالد بيومي، في مدينة بور فؤاد، في محافظة بورسعيد، شمال شرقي مصر، توفي بأزمة قلبية بعد الهزيمة أمام السنغال.وأمس الأحد، استطاع منتخب السنغال اقتناص أول لقب لها لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزها على المنتخب المصري، في ركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة متعادلة بين المنتخبين.

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رياضة, السنغال, مصر