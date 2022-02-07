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إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة في إسرائيل
إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة في إسرائيل
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، إنه سيتم إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس على المواطنين في إسرائيل. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:35+0000
2022-02-07T11:39+0000
إسرائيل
العالم
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وقال بارليف في بيان نشر على "تويتر": "في ضوء الدعاية حول استخدام التقنيات المختلفة، قررت تشكيل لجنة حكومية تحقق بشكل شامل في انتهاكات الحقوق المدنية والتدخل في خصوصية المواطنين".وفي وقت سابق، طلب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي من الحكومة إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الوكالة أثناء المراقبة باستخدام تقنيات التجسس NSO Pegasus ، وقد قدم بيان قائد الشرطة حول هذا الموضوع من قبل الخدمة الصحفية للوكالة إلى "سبوتنيك". وأشار شبتاي إلى أنه إذا كشفت الهيئة عن انتهاكات معينة ، فستتخذ الإجراءات وفقا للقانون.وتم استخدام برنامج Pegasus الذي طورته NSO Group الإسرائيلية ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، من قبل وكالات الاستخبارات في مختلف البلدان ليس فقط لتعقب المجرمين والإرهابيين، ولكن أيضًا للتجسس على السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء والصحفيين وشخصيات المعارضة في جميع أنحاء العالم.
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إسرائيل, العالم

إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة في إسرائيل

11:35 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، إنه سيتم إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس على المواطنين في إسرائيل.
وقال بارليف في بيان نشر على "تويتر": "في ضوء الدعاية حول استخدام التقنيات المختلفة، قررت تشكيل لجنة حكومية تحقق بشكل شامل في انتهاكات الحقوق المدنية والتدخل في خصوصية المواطنين".
وفي وقت سابق، طلب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي من الحكومة إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الوكالة أثناء المراقبة باستخدام تقنيات التجسس NSO Pegasus ، وقد قدم بيان قائد الشرطة حول هذا الموضوع من قبل الخدمة الصحفية للوكالة إلى "سبوتنيك". وأشار شبتاي إلى أنه إذا كشفت الهيئة عن انتهاكات معينة ، فستتخذ الإجراءات وفقا للقانون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بناء على طلب المستشار القانوني للبلاد، إنها ستتخذ خطوات لمنع إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بمراقبة المشتبه بهم بعد الفضيحة التي تنطوي على استخدام NSO Pegasus من قبل المحققين. وذكرت الوكالة أنه خلال المراجعة وحتى قبل تشكيل فريق التحقيق، "تم العثور على نتائج إضافية تغير الوضع في بعض الجوانب".

وتم استخدام برنامج Pegasus الذي طورته NSO Group الإسرائيلية ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، من قبل وكالات الاستخبارات في مختلف البلدان ليس فقط لتعقب المجرمين والإرهابيين، ولكن أيضًا للتجسس على السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء والصحفيين وشخصيات المعارضة في جميع أنحاء العالم.
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