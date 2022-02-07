إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة في إسرائيل
11:35 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، إنه سيتم إنشاء لجنة حكومية للتحقق من استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس على المواطنين في إسرائيل.
وقال بارليف في بيان نشر على "تويتر": "في ضوء الدعاية حول استخدام التقنيات المختلفة، قررت تشكيل لجنة حكومية تحقق بشكل شامل في انتهاكات الحقوق المدنية والتدخل في خصوصية المواطنين".
לנוכח הפרסומים בנוגע לשימוש בטכנולוגיות שונות - החלטתי להקים ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור לעומק את הפגיעה בזכויות האזרחים ובפרטיותם בשנים המדוברות.— עמר בלי וו לחסומים (@OmerBarLevBlock) February 7, 2022
גם היום, אני שמח שהחלפנו את הממשלה הקודמת ואנחנו נטפל בשדה החרוך שהותירו לנו ממשלות עבר - ונתקן את מה שקולקל.… pic.twitter.com/z5HdjmyUBY
وفي وقت سابق، طلب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي من الحكومة إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الوكالة أثناء المراقبة باستخدام تقنيات التجسس NSO Pegasus ، وقد قدم بيان قائد الشرطة حول هذا الموضوع من قبل الخدمة الصحفية للوكالة إلى "سبوتنيك". وأشار شبتاي إلى أنه إذا كشفت الهيئة عن انتهاكات معينة ، فستتخذ الإجراءات وفقا للقانون.
وقالت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بناء على طلب المستشار القانوني للبلاد، إنها ستتخذ خطوات لمنع إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بمراقبة المشتبه بهم بعد الفضيحة التي تنطوي على استخدام NSO Pegasus من قبل المحققين. وذكرت الوكالة أنه خلال المراجعة وحتى قبل تشكيل فريق التحقيق، "تم العثور على نتائج إضافية تغير الوضع في بعض الجوانب".
وتم استخدام برنامج Pegasus الذي طورته NSO Group الإسرائيلية ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، من قبل وكالات الاستخبارات في مختلف البلدان ليس فقط لتعقب المجرمين والإرهابيين، ولكن أيضًا للتجسس على السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء والصحفيين وشخصيات المعارضة في جميع أنحاء العالم.