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https://arabic.sputniknews.com/20220207/-السفير-الروسي-لـسبوتنيك-السيسي-يشارك-في-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الخامس-والعشرين-1058141511.html
السفير الروسي لـ"سبوتنيك": السيسي يشارك في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الخامس والعشرين
السفير الروسي لـ"سبوتنيك": السيسي يشارك في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الخامس والعشرين
صرح السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسنكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم المشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:09+0000
2022-02-07T13:09+0000
2022-02-07T13:09+0000
مصر
روسيا
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القاهرة-سبوتنيك. وبحسب السفير، فإن عام 2022 سيكون حافلا بالأحداث على صعيد العلاقات الروسية المصرية.وقال السفير: "على وجه الخصوص، ستكون مصر الضيف الرئيسي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين. وقد أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالفعل عزمه زيارة روسيا للمشاركة في هذا الحدث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا
السفير الروسي لـ"سبوتنيك": السيسي يشارك في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الخامس والعشرين تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسنكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم المشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
القاهرة-سبوتنيك. وبحسب السفير، فإن عام 2022 سيكون حافلا بالأحداث على صعيد العلاقات الروسية المصرية.
وقال السفير: "على وجه الخصوص، ستكون مصر الضيف الرئيسي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين. وقد أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالفعل عزمه زيارة روسيا للمشاركة في هذا الحدث".