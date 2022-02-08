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https://arabic.sputniknews.com/20220208/آبل-تعلن-عن-خاصية-جديدة-للدفع-باستخدام-هواتف-آيفون-1058222906.html
آبل تعلن عن خاصية جديدة للدفع باستخدام هواتف "آيفون"
آبل تعلن عن خاصية جديدة للدفع باستخدام هواتف "آيفون"
أعلنت شركة "آبل"، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق خاصية جديدة "النقر من أجل الدفع" لأجهزة "آيفون"، التي ستتيح للأشخاص شراء البضائع من التجار من خلال النقر على... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:20+0000
2022-02-08T16:20+0000
شركة آبل
منوعات
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وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن هذا الإعلان يحول هواتف "آيفون" بشكل فعال إلى نقاط دون الحاجة أجهزة إضافية. قالت "آبل" إن شركة "ستريب" للخدمات المالية ستكون أول مشغل يقدم الخدمة عبر هواتفها.ستستخدم الخدمة شريحة "الاتصال قريب المدى" الخاصة بأجهزة آيفون، وستقبل أيضا "آبل باي" وبطاقات "فيزا" و"أمريكان إكسبريس" و"ماستركارد" و"ديسكفر".هذا الإعلان هو أحدث خطوة من "آبل" نحو صناعة الخدمات المالية. تدير الشركة حاليا "آبل باي"، وهي خدمة دفع دون تلامس، و"آبل باي كاش"، وهي خدمة مدفوعات من نظير إلى نظير، و"آبل كارد"، وهي بطاقة ائتمان مخصصة لتطبيقات "آيفون".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعلام-آبل-تفرض-قيودا-على-مطوري-أي-أو-إس-في-بلاروس-1058068554.html
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شركة آبل, منوعات

آبل تعلن عن خاصية جديدة للدفع باستخدام هواتف "آيفون"

16:20 GMT 08.02.2022
© REUTERS / Apple Incالمدير العام لشركة "آبل" تيم كوك شف الستار عن "أيفون 13 برو ماكس" الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
المدير العام لشركة آبل تيم كوك شف الستار عن أيفون 13 برو ماكس الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Apple Inc
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أعلنت شركة "آبل"، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق خاصية جديدة "النقر من أجل الدفع" لأجهزة "آيفون"، التي ستتيح للأشخاص شراء البضائع من التجار من خلال النقر على هواتفهم معا، والتي تتوافق أيضا مع بطاقات الائتمان اللاتلامسية.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن هذا الإعلان يحول هواتف "آيفون" بشكل فعال إلى نقاط دون الحاجة أجهزة إضافية. قالت "آبل" إن شركة "ستريب" للخدمات المالية ستكون أول مشغل يقدم الخدمة عبر هواتفها.
شعار شركة أبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس
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ستستخدم الخدمة شريحة "الاتصال قريب المدى" الخاصة بأجهزة آيفون، وستقبل أيضا "آبل باي" وبطاقات "فيزا" و"أمريكان إكسبريس" و"ماستركارد" و"ديسكفر".
هذا الإعلان هو أحدث خطوة من "آبل" نحو صناعة الخدمات المالية. تدير الشركة حاليا "آبل باي"، وهي خدمة دفع دون تلامس، و"آبل باي كاش"، وهي خدمة مدفوعات من نظير إلى نظير، و"آبل كارد"، وهي بطاقة ائتمان مخصصة لتطبيقات "آيفون".
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الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
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