أحمد سعد يكشف عن جنس مولوده الأول من زوجته الرابعة بطريقة غير عادية... فيديو

وكشف سعد عن جنس مولوده الأول من زوجته الحالية بطريقة مميزة، وذلك بنشره، أمس الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه معها داخل منطاد، ثم يفرقعان سويا بالونا أسود اللون يكشف بداخله لونا ورديا، في إشارة منهما إلى أن مولودهما الأول هو "فتاة".وعلّق أحمد سعد مع الفيديو، قائلا: "الحمد لله الذي رزقني ما أحب، بنت الحمد لله".وكان أحمد سعد عقد قرانه على علياء بسيوني، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس في حي مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا في العاصمة المصرية القاهرة.يشار إلى أن هذه هي رابع زيجة في حياة أحمد سعد، إذ كان الأول من فتاة تدعى لبنى وهي والدة أبنائه التي تزوجها في عام 2007 وانفصل عنها عام 2011.أما الزواج الثاني لأحمد سعد فكان من الممثلة المصرية، ريم البارودي، بعد قصة حب جمعت بينهما لسنوات، ودام زواجهما شهرا واحدا فقط.أما الزيجة الثالثة لأحمد سعد، فكانت من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ودامت عامين، وانتهت بالطلاق، وتبادل الاتهامات من خلال تصريحات تلفزيونية.
أعلن المطرب المصري، أحمد سعد، عن انتظار قدوم مولوده الأول من زوجته، علياء بسيوني.
وكشف سعد عن جنس مولوده الأول من زوجته الحالية بطريقة مميزة، وذلك بنشره، أمس الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه معها داخل منطاد، ثم يفرقعان سويا بالونا أسود اللون يكشف بداخله لونا ورديا، في إشارة منهما إلى أن مولودهما الأول هو "فتاة".
وعلّق أحمد سعد مع الفيديو، قائلا: "الحمد لله الذي رزقني ما أحب، بنت الحمد لله".