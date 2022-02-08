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أحمد سعد يكشف عن جنس مولوده الأول من زوجته الرابعة بطريقة غير عادية... فيديو
أحمد سعد يكشف عن جنس مولوده الأول من زوجته الرابعة بطريقة غير عادية... فيديو
أعلن المطرب المصري، أحمد سعد، عن انتظار قدوم مولوده الأول من زوجته، علياء بسيوني.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:41+0000
2022-02-08T16:43+0000
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وكشف سعد عن جنس مولوده الأول من زوجته الحالية بطريقة مميزة، وذلك بنشره، أمس الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه معها داخل منطاد، ثم يفرقعان سويا بالونا أسود اللون يكشف بداخله لونا ورديا، في إشارة منهما إلى أن مولودهما الأول هو "فتاة".وعلّق أحمد سعد مع الفيديو، قائلا: "الحمد لله الذي رزقني ما أحب، بنت الحمد لله".وكان أحمد سعد عقد قرانه على علياء بسيوني، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس في حي مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا في العاصمة المصرية القاهرة.يشار إلى أن هذه هي رابع زيجة في حياة أحمد سعد، إذ كان الأول من فتاة تدعى لبنى وهي والدة أبنائه التي تزوجها في عام 2007 وانفصل عنها عام 2011.أما الزواج الثاني لأحمد سعد فكان من الممثلة المصرية، ريم البارودي، بعد قصة حب جمعت بينهما لسنوات، ودام زواجهما شهرا واحدا فقط.أما الزيجة الثالثة لأحمد سعد، فكانت من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ودامت عامين، وانتهت بالطلاق، وتبادل الاتهامات من خلال تصريحات تلفزيونية.
https://arabic.sputniknews.com/20210821/أحمد-سعد-يعقد-قرانه-على-عارضة-أزياء-صور-1049903185.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

أحمد سعد يكشف عن جنس مولوده الأول من زوجته الرابعة بطريقة غير عادية... فيديو

16:41 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 16:43 GMT 08.02.2022)
CC0 / Pixabay / رضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
رضيع
CC0 / Pixabay /
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أعلن المطرب المصري، أحمد سعد، عن انتظار قدوم مولوده الأول من زوجته، علياء بسيوني.‏
وكشف سعد عن جنس مولوده الأول من زوجته الحالية بطريقة مميزة، وذلك بنشره، أمس الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه معها داخل منطاد، ثم يفرقعان سويا بالونا أسود اللون يكشف بداخله لونا ورديا، في إشارة منهما إلى أن مولودهما الأول هو "فتاة".
وعلّق أحمد سعد مع الفيديو، قائلا: "الحمد لله الذي رزقني ما أحب، بنت الحمد لله".
وكان أحمد سعد عقد قرانه على علياء بسيوني، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس في حي مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا في العاصمة المصرية القاهرة.
يشار إلى أن هذه هي رابع زيجة في حياة أحمد سعد، إذ كان الأول من فتاة تدعى لبنى وهي والدة أبنائه التي تزوجها في عام 2007 وانفصل عنها عام 2011.
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2021
أحمد سعد يعقد قرانه على عارضة أزياء... صور
21 أغسطس 2021, 19:32 GMT
أما الزواج الثاني لأحمد سعد فكان من الممثلة المصرية، ريم البارودي، بعد قصة حب جمعت بينهما لسنوات، ودام زواجهما شهرا واحدا فقط.
أما الزيجة الثالثة لأحمد سعد، فكانت من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ودامت عامين، وانتهت بالطلاق، وتبادل الاتهامات من خلال تصريحات تلفزيونية.
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الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
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