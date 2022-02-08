تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220208/أرباح-فايزر-تتضاعف-إلى-22-مليار-دولار-بفضل-مبيعات-لقاح-كورونا-1058221119.html
أرباح "فايزر" تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات لقاح كورونا
أرباح "فايزر" تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات لقاح كورونا
أعلنت شركة "فايزر" ارتفاع أرباحها السنوية إلى 22 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي المستوى المسجل في عام 2020، كما تضاعفت الإيرادات السنوية تقريبا لتصل إلى 81.3... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:53+0000
2022-02-08T15:53+0000
اقتصاد
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048764336_0:43:2048:1195_1920x0_80_0_0_9801529d658e2805490e4da84f825d0b.jpg
هذه النتائج هي الأحدث لإظهار كيف حوّل فيروس كورونا أعمال "فايزر"، التي توقعت سابقا تحقيق 15 مليار دولار فقط لمبيعات لقاحات "كوفيد 19" في عام 2021، وانتهى بها الأمر ببيع أكثر من ضعفي هذا المبلغ، بحسب "فرانس برس".وتتوقع "فايزر" الآن أكثر من 50 مليار دولار لمبيعات 2022 من اللقاح والعلاج، وفقا لإفادة اليوم الثلاثاء، حيث ترى أن إيراداتها ستبلغ 32 مليار دولار من اللقاح و22 مليار دولار من عائدات دواء "باكسلوفيد".وبذلك تتوقع الشركة انخفاضا طفيفا في عائدات اللقاح لعام 2022، مقارنة بالعام الذي انتهى لتوه، ولكنها تنتظر إيرادات كبيرة من عقار "باكسلوفيد"المضاد لمرض "كوفيد 19".وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة في البيان: "كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لفايزر. إن نجاحاتنا في قيادة المعركة ضد كوفيد لم تحدث فرقا إيجابيا في العالم فحسب؛ أعتقد أنها غيرت شركتنا بشكل جذري إلى الأبد."
https://arabic.sputniknews.com/20220118/فايزر-العلاج-الفموي-باكسلوفيد-فعال-ضد-متحور-أوميكرون-1056506716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048764336_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_f08859f7cc1b7c91acf19ad0d2c33842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, منوعات

أرباح "فايزر" تتضاعف إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات لقاح كورونا

15:53 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISلقاح فايزر الأمريكي
لقاح فايزر الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبر
أعلنت شركة "فايزر" ارتفاع أرباحها السنوية إلى 22 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي المستوى المسجل في عام 2020، كما تضاعفت الإيرادات السنوية تقريبا لتصل إلى 81.3 مليار دولار، منها 36.8 مليار دولار من لقاحات كوفيد.
هذه النتائج هي الأحدث لإظهار كيف حوّل فيروس كورونا أعمال "فايزر"، التي توقعت سابقا تحقيق 15 مليار دولار فقط لمبيعات لقاحات "كوفيد 19" في عام 2021، وانتهى بها الأمر ببيع أكثر من ضعفي هذا المبلغ، بحسب "فرانس برس".
وتتوقع "فايزر" الآن أكثر من 50 مليار دولار لمبيعات 2022 من اللقاح والعلاج، وفقا لإفادة اليوم الثلاثاء، حيث ترى أن إيراداتها ستبلغ 32 مليار دولار من اللقاح و22 مليار دولار من عائدات دواء "باكسلوفيد".
دواء الأسبرين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
18 يناير, 21:54 GMT
وبذلك تتوقع الشركة انخفاضا طفيفا في عائدات اللقاح لعام 2022، مقارنة بالعام الذي انتهى لتوه، ولكنها تنتظر إيرادات كبيرة من عقار "باكسلوفيد"المضاد لمرض "كوفيد 19".
وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة في البيان: "كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لفايزر. إن نجاحاتنا في قيادة المعركة ضد كوفيد لم تحدث فرقا إيجابيا في العالم فحسب؛ أعتقد أنها غيرت شركتنا بشكل جذري إلى الأبد."
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية