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https://arabic.sputniknews.com/20220208/أمريكا-تخضع-33-كيانا-صينيا-لإجراءات-إضافية-عند-الاستيراد-منها-وحدات-لشركة-إنتاج-استرازينيكا-1058168716.html
أمريكا تخضع 33 كيانا صينيا لإجراءات إضافية عند الاستيراد... منها وحدات لشركة إنتاج "استرازينيكا"
أمريكا تخضع 33 كيانا صينيا لإجراءات إضافية عند الاستيراد... منها وحدات لشركة إنتاج "استرازينيكا"
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 33 كيانا صينيا لقائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:41+0000
2022-02-08T07:41+0000
الصين
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وحسب وكالة رويترز، تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية من هذه الكيانات لإجراءات إضافية قبل شحن بضائع منها. وأكدت الوزارة أمس الإثنين، اتخاذها الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات. وأعربت الشركة التي تنتج مكونات لقاحات منها استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أنها استوردت معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأمريكية، وذلك بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على قائمة وزارة التجارة الأمريكية.
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أمريكا تخضع 33 كيانا صينيا لإجراءات إضافية عند الاستيراد... منها وحدات لشركة إنتاج "استرازينيكا"

07:41 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو
وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 33 كيانا صينيا لقائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها.
وحسب وكالة رويترز، تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية من هذه الكيانات لإجراءات إضافية قبل شحن بضائع منها.
وأكدت الوزارة أمس الإثنين، اتخاذها الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات.
وأعربت الشركة التي تنتج مكونات لقاحات منها استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أنها استوردت معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأمريكية، وذلك بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على قائمة وزارة التجارة الأمريكية.
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