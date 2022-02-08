أمريكا تخضع 33 كيانا صينيا لإجراءات إضافية عند الاستيراد... منها وحدات لشركة إنتاج "استرازينيكا"

وحسب وكالة رويترز، تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية من هذه الكيانات لإجراءات إضافية قبل شحن بضائع منها. وأكدت الوزارة أمس الإثنين، اتخاذها الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات. وأعربت الشركة التي تنتج مكونات لقاحات منها استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أنها استوردت معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأمريكية، وذلك بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على قائمة وزارة التجارة الأمريكية.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 33 كيانا صينيا لقائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها.
وحسب وكالة رويترز، تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية من هذه الكيانات لإجراءات إضافية قبل شحن بضائع منها.
وأكدت الوزارة أمس الإثنين، اتخاذها الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات.
وأعربت الشركة التي تنتج مكونات لقاحات منها استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أنها استوردت معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأمريكية، وذلك بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على قائمة وزارة التجارة الأمريكية.