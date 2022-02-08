أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها... مليارات الدولارات من بيتكوين

وأوضحت وزارة العدل في بيان أن إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان اعتقلا، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد الظهر، حسبما نقلت "بلومبيرغ".يُزعم أن الثنائي - الذي تبين أنهما يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما - تآمرا لغسل 119754 بيتكوين سُرقت بعد أن اخترق أحد القراصنة لأنظمة "بيتفينكس".وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنًا للمجرمين".وأضافت: "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة.""بيتفينكس" هي البورصة التابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير". وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة تبلغ الآن نحو 4.5 مليار دولار.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنًا للمجرمين".
وأضافت: "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة."
"بيتفينكس" هي البورصة التابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير". وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة تبلغ الآن نحو 4.5 مليار دولار.