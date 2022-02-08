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https://arabic.sputniknews.com/20220208/أمريكا-تنفذ-أكبر-عملية-مصادرة-أموال-في-تاريخها-مليارات-الدولارات-من-بيتكوين-1058228456.html
أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها... مليارات الدولارات من بيتكوين
أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها... مليارات الدولارات من بيتكوين
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت نحو 3.6 مليار دولار من عملة بيتكوين التي سُرقت خلال اختراق عام 2016 لبورصة "بيتفينكس"، وهي أكبر عملية مصادرة مالية على... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:18+0000
2022-02-08T18:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت وزارة العدل في بيان أن إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان اعتقلا، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد الظهر، حسبما نقلت "بلومبيرغ".يُزعم أن الثنائي - الذي تبين أنهما يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما - تآمرا لغسل 119754 بيتكوين سُرقت بعد أن اخترق أحد القراصنة لأنظمة "بيتفينكس".وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنًا للمجرمين".وأضافت: "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة.""بيتفينكس" هي البورصة التابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير". وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة تبلغ الآن نحو 4.5 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/تقرير-مجموعات-داعمة-للحكومة-الأوكرانية-تلقت-تمويلا-بالعملات-المشفرة-1058224877.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها... مليارات الدولارات من بيتكوين

18:18 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / MARTIN BUREAUبيتكوين والدولار الأمريكي
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / MARTIN BUREAU
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قالت وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت نحو 3.6 مليار دولار من عملة بيتكوين التي سُرقت خلال اختراق عام 2016 لبورصة "بيتفينكس"، وهي أكبر عملية مصادرة مالية على الإطلاق.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أن إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان اعتقلا، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد الظهر، حسبما نقلت "بلومبيرغ".
يُزعم أن الثنائي - الذي تبين أنهما يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما - تآمرا لغسل 119754 بيتكوين سُرقت بعد أن اخترق أحد القراصنة لأنظمة "بيتفينكس".
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
تقرير: مجموعات داعمة للحكومة الأوكرانية تلقت تمويلا بالعملات المشفرة
16:55 GMT
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنًا للمجرمين".
وأضافت: "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة."
"بيتفينكس" هي البورصة التابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير". وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة تبلغ الآن نحو 4.5 مليار دولار.
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