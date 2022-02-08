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https://arabic.sputniknews.com/20220208/أمير-قطر-يمارس-المشي-مع-الأطفال-في-اليوم-الرياضي-لبلاده-صور-1058193701.html
أمير قطر يمارس المشي مع الأطفال في اليوم الرياضي لبلاده... صور
أمير قطر يمارس المشي مع الأطفال في اليوم الرياضي لبلاده... صور
ظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اليوم الرياضي لبلاده وهو يمارس رياضة المشي برفقة عدد من الأطفال. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:06+0000
2022-02-08T10:06+0000
2022-02-08T10:06+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، صورا تظهر أمير البلاد مرتديا زيا رياضيا ويشارك عددا من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية المشي في ممشى حديقة استاد البيت.وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء "في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية".ومن المقرر أن يستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022.وانطلق اليوم الرياضي لقطر 2022 تحت شعار "الرياضة حياة".وتحتفل الدولة الخليجية في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/شباط كل عام باليوم الرياضي وهو عطلة وطنية تهدف إلى التوعية بأهمية تبني أساليب حياة أكثر صحة.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يمارس المشي مع الأطفال في اليوم الرياضي لبلاده... صور تابعنا عبر
ظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اليوم الرياضي لبلاده وهو يمارس رياضة المشي برفقة عدد من الأطفال.
نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (
قنا
)، صورا تظهر أمير البلاد مرتديا زيا رياضيا ويشارك عددا من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية المشي في ممشى حديقة استاد البيت.
وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء "في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية".
ومن المقرر أن يستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية لبطولة
كأس العالم 2022
.
وانطلق اليوم الرياضي لقطر 2022 تحت شعار "الرياضة حياة".
وتحتفل الدولة الخليجية في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/شباط كل عام باليوم الرياضي وهو عطلة وطنية تهدف إلى التوعية بأهمية تبني أساليب حياة أكثر صحة.