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https://arabic.sputniknews.com/20220208/أهداف-مباراة-الأهلي-المصري-وبالميراس-البرازيلي-0-2-في-نصف-نهائي-مونديال-الأندية-فيديو-1058229864.html
أهداف مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي (0-2) في نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو
أهداف مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي (0-2) في نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو
أطاح بالميراس البرازيلي بأحلام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز عليه بنتيجة (0-2)، ليحجز بطاقة التأهل للنهائي على حسابه. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:50+0000
2022-02-08T18:50+0000
2022-02-08T18:50+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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الهدف الأول جاء في الدقيقة 39 عن طريق رافئيل فيجا الذي استغل خطأ في تمركز دفاع الأهلي بعد فقد الكرة وانطلق وسدد على يمين علي لطفي.ونجح دودو مهاجم بالميراس في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 بعد هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من منتصف الملعب وسدد كرة قوية سكنت شباك علي لطفي.ويلتقي بالميراس، السبت المقبل، في المباراة النهائية على كأس البطولة، مع الفائز في المباراة الثانية للدور قبل النهائي غدا، بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.فيما يلتقي الأهلي، السبت أيضاً، مع الخاسر من المباراة الثانية للدور قبل النهائي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم
أهداف مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي (0-2) في نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو تابعنا عبر
أطاح بالميراس البرازيلي بأحلام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز عليه بنتيجة (0-2)، ليحجز بطاقة التأهل للنهائي على حسابه.
الهدف الأول جاء في الدقيقة 39 عن طريق رافئيل فيجا الذي استغل خطأ في تمركز دفاع الأهلي بعد فقد الكرة وانطلق وسدد على يمين علي لطفي.
ونجح دودو مهاجم بالميراس في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 بعد هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من منتصف الملعب وسدد كرة قوية سكنت شباك علي لطفي.
ويلتقي بالميراس، السبت المقبل، في المباراة النهائية على كأس البطولة، مع الفائز في المباراة الثانية للدور قبل النهائي غدا، بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.
فيما يلتقي الأهلي، السبت أيضاً، مع الخاسر من المباراة الثانية للدور قبل النهائي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.