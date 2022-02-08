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https://arabic.sputniknews.com/20220208/إسرائيل-اتهام-ضابط-وجندي-بتخريب-ممتلكات-فلسطينية-خلال-حارس-الأسوار-1058176639.html
إسرائيل... اتهام ضابط وجندي بتخريب ممتلكات فلسطينية خلال "حارس الأسوار"
إسرائيل... اتهام ضابط وجندي بتخريب ممتلكات فلسطينية خلال "حارس الأسوار"
يواجه ضابط وجندي إسرائيليان تهما بتخريب متعمد لممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو/... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T09:44+0000
2022-02-08T09:44+0000
2022-02-08T09:44+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الضابط والجندي من كتيبة المدرعات، قاما بثقب إطارات سيارتين يملكهما طبيبان فلسطينييان في منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وزعم الاثنان، أنهما قاما بذلك التحرك لاعتبارات عملياتية خوفا من استخدام السيارات من قبل مشتبه بهم بغرض الهروب.لكن اتضح أن السيارتين تخصان طبيبين فلسطينيين، أحدهما يعمل في إسرائيل، وتم توجيه لائحة اتهام ضد الضابط والجندي الإسرائيليين بتهمة التخريب المتعمد.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل... اتهام ضابط وجندي بتخريب ممتلكات فلسطينية خلال "حارس الأسوار" تابعنا عبر
يواجه ضابط وجندي إسرائيليان تهما بتخريب متعمد لممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.
ذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، أن الضابط والجندي من كتيبة المدرعات، قاما بثقب إطارات سيارتين يملكهما طبيبان فلسطينييان في منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وزعم الاثنان، أنهما قاما بذلك التحرك لاعتبارات عملياتية خوفا من استخدام السيارات من قبل مشتبه بهم بغرض الهروب.
لكن اتضح أن السيارتين تخصان طبيبين فلسطينيين، أحدهما يعمل في إسرائيل، وتم توجيه لائحة اتهام ضد الضابط والجندي الإسرائيليين بتهمة التخريب المتعمد.