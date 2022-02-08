إسرائيل ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما

وأفادت هيئة البث الإٍسرائيلية، بأن "دبي وتل أبيب اتفقتا على إرجاء البت في الأمر إلى نهاية الشهر الجاري وعدم وقف الرحلات، وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص".وأضافت أن "الاتفاق جاء بعد لقاء عقده رئيس شعبة الحراسة والأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع نظرائه في دولة الإمارات بهذا الخصوص وتوصل معهم إلى اتفاق مؤقت".يذكر أن مسؤولين في جهاز "الشاباك" قد أعلنوا السبت الماضي عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
توصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية.
وأفادت هيئة البث الإٍسرائيلية، بأن "دبي وتل أبيب اتفقتا على إرجاء البت في الأمر إلى نهاية الشهر الجاري وعدم وقف الرحلات، وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص".
وأضافت أن "الاتفاق جاء بعد لقاء عقده رئيس شعبة الحراسة والأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع نظرائه في دولة الإمارات بهذا الخصوص وتوصل معهم إلى اتفاق مؤقت".
משבר הטיסות בין ישראל לדובאי | לבקשת ישראל - הטיסות יימשכו לפחות עד סוף פברואר במתכונת הנוכחית והמו"מ בין הצדדים יימשך. ראש אגף האבטחה בשב"כ נמצא באיחוד האמירויות ומנסה לפתור את המחלוקת סביב אבטחת חברות התעופה הישראליות@sharonidan
يذكر أن مسؤولين في جهاز "الشاباك" قد أعلنوا السبت الماضي عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري. وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.