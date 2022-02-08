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https://arabic.sputniknews.com/20220208/إسرائيل-ودبي-تتفقان-على-عدم-وقف-الرحلات-الجوية-بينهما--1058208267.html
إسرائيل ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما
إسرائيل ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما
توصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T12:24+0000
2022-02-08T12:24+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت هيئة البث الإٍسرائيلية، بأن "دبي وتل أبيب اتفقتا على إرجاء البت في الأمر إلى نهاية الشهر الجاري وعدم وقف الرحلات، وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص".وأضافت أن "الاتفاق جاء بعد لقاء عقده رئيس شعبة الحراسة والأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع نظرائه في دولة الإمارات بهذا الخصوص وتوصل معهم إلى اتفاق مؤقت".يذكر أن مسؤولين في جهاز "الشاباك" قد أعلنوا السبت الماضي عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إسرائيل ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما

12:24 GMT 08.02.2022
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مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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توصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية.
وأفادت هيئة البث الإٍسرائيلية، بأن "دبي وتل أبيب اتفقتا على إرجاء البت في الأمر إلى نهاية الشهر الجاري وعدم وقف الرحلات، وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص".
وأضافت أن "الاتفاق جاء بعد لقاء عقده رئيس شعبة الحراسة والأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع نظرائه في دولة الإمارات بهذا الخصوص وتوصل معهم إلى اتفاق مؤقت".
يذكر أن مسؤولين في جهاز "الشاباك" قد أعلنوا السبت الماضي عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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