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إصابة 60 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا
إصابة 60 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جميع الأسرى في قسم 12 في سجن نفحة الإسرائيلي، بفيروس كورونا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T20:06+0000
2022-02-08T20:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
أسرى فلسطينيون
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وقال نادي الأسير وهو منظمة غير حكومية في بيان صحفي، إن هذا القسم يوجد فيه 60 أسيرا أصيبوا جميعا بفيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن البيان أن القسم فيه عدد من الأسرى المرضى وكبار السن.واتهم البيان إدارة السجون الإسرائيلية باتباع سياسة حجب المعلومات الخاصة بالأسرى، وعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين.وقال البيان إن هذه السياسة قادت إلى عدم قدرة أي جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السجون.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/طعن-ضابط-إسرائيلي-داخل-سجن-نفحة-1054381244.html
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أخبار فلسطين اليوم, أسرى فلسطينيون

إصابة 60 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا

20:06 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / DAVID FURSTأسرى فلسطينيين
أسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / DAVID FURST
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جميع الأسرى في قسم 12 في سجن نفحة الإسرائيلي، بفيروس كورونا.
وقال نادي الأسير وهو منظمة غير حكومية في بيان صحفي، إن هذا القسم يوجد فيه 60 أسيرا أصيبوا جميعا بفيروس كورونا.
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن البيان أن القسم فيه عدد من الأسرى المرضى وكبار السن.
واتهم البيان إدارة السجون الإسرائيلية باتباع سياسة حجب المعلومات الخاصة بالأسرى، وعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين.
وقال البيان إن هذه السياسة قادت إلى عدم قدرة أي جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السجون.
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