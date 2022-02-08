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إعلام: حماس أطلقت رشقات صاروخية باتجاه البحر... استعدادا لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل
إعلام: حماس أطلقت رشقات صاروخية باتجاه البحر... استعدادا لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية باتجاه البحر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:29+0000
2022-02-08T17:29+0000
العالم العربي
حركة حماس
إسرائيل
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الثلاثاء، أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه البحر منذ ساعات الصباح.وذكر الموقع العبري أن حركة حماس أطلقت منذ ساعات الصباح عدة صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر المتوسط، في إطار تحسين قدراتها العسكرية البحرية.وأوضح الموقع أن الحركة الفلسطينية المقاومة تطلق بين الفترة والأخرى صواريخ وقذائف تجريبية في إطار مساعيها المستمرة لتطوير قدراتها العسكرية، قبل أي مواجهة عسكرية مستقبلية مع الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بماذا-ردت-حماس-على-قرار-الاتحاد-الأفريقي-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-1058108375.html
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العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل

إعلام: حماس أطلقت رشقات صاروخية باتجاه البحر... استعدادا لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل

17:29 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية باتجاه البحر.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الثلاثاء، أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه البحر منذ ساعات الصباح.
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بماذا ردت حماس على قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب
6 فبراير, 15:52 GMT
وذكر الموقع العبري أن حركة حماس أطلقت منذ ساعات الصباح عدة صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر المتوسط، في إطار تحسين قدراتها العسكرية البحرية.
وأوضح الموقع أن الحركة الفلسطينية المقاومة تطلق بين الفترة والأخرى صواريخ وقذائف تجريبية في إطار مساعيها المستمرة لتطوير قدراتها العسكرية، قبل أي مواجهة عسكرية مستقبلية مع الجيش الإسرائيلي.
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