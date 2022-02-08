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https://arabic.sputniknews.com/20220208/إعلام-حماس-أطلقت-رشقات-صاروخية-باتجاه-البحر-استعدادا-لمواجهة-مرتقبة-مع-إسرائيل-1058226881.html
إعلام: حماس أطلقت رشقات صاروخية باتجاه البحر... استعدادا لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل
إعلام: حماس أطلقت رشقات صاروخية باتجاه البحر... استعدادا لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية باتجاه البحر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:29+0000
2022-02-08T17:29+0000
2022-02-08T17:29+0000
العالم العربي
حركة حماس
إسرائيل
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الثلاثاء، أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه البحر منذ ساعات الصباح.وذكر الموقع العبري أن حركة حماس أطلقت منذ ساعات الصباح عدة صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر المتوسط، في إطار تحسين قدراتها العسكرية البحرية.وأوضح الموقع أن الحركة الفلسطينية المقاومة تطلق بين الفترة والأخرى صواريخ وقذائف تجريبية في إطار مساعيها المستمرة لتطوير قدراتها العسكرية، قبل أي مواجهة عسكرية مستقبلية مع الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بماذا-ردت-حماس-على-قرار-الاتحاد-الأفريقي-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-1058108375.html
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العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل
إعلام: حماس أطلقت رشقات صاروخية باتجاه البحر... استعدادا لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية باتجاه البحر.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري 0404
، مساء اليوم الثلاثاء، أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه البحر منذ ساعات الصباح.
وذكر الموقع العبري أن حركة حماس أطلقت منذ ساعات الصباح عدة صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر المتوسط، في إطار تحسين قدراتها العسكرية البحرية.
وأوضح الموقع أن الحركة الفلسطينية المقاومة تطلق بين الفترة والأخرى صواريخ وقذائف تجريبية في إطار مساعيها المستمرة لتطوير قدراتها العسكرية،
قبل أي مواجهة عسكرية مستقبلية
مع الجيش الإسرائيلي.