إغلاق المدارس جنوبي الهند بسبب تظاهرات مناهضة لحظر الحجاب

وأثارت المواجهة في ولاية كارناتاكا المخاوف في أوساط الأقلية المسلمة بشأن ما تقول إنه تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، بحسب "فرانس برس".وخلال التظاهرات الأخيرة، اليوم الثلاثاء، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشدا في حرم جامعي تديره الحكومة، في الوقت الذي شوهد فيه وجود مكثف للشرطة في مدارس في البلدات القريبة.ودعا رئيس الوزراء في الولاية باسافراج بوماي إلى الهدوء بعدما أعلن أن جميع المدارس الثانوية في الولاية ستغلق لمدة ثلاثة أيام.وقال بوماي: "أناشد جميع الطلاب والمدرسين وإدارة المدارس والكليات ... الحفاظ على السلام والوئام".وفي الشهر الماضي، طلبت إدارة مدرسة ثانوية تديرها الحكومة من الطالبات عدم ارتداء الحجاب، وهو المرسوم الذي انتشر سريعا إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في الولاية.وشهدت الجامعات مواجهات متصاعدة بين الطلاب المسلمين الذي يدينون حظر الحجاب والطلاب الهندوس الذين يقولون إن زملاءهم تسببوا في تعطيل دراستهم.