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https://arabic.sputniknews.com/20220208/إغلاق-المدارس-جنوبي-الهند-بسبب-تظاهرات-مناهضة-لحظر-الحجاب-1058218764.html
إغلاق المدارس جنوبي الهند بسبب تظاهرات مناهضة لحظر الحجاب
إغلاق المدارس جنوبي الهند بسبب تظاهرات مناهضة لحظر الحجاب
أمرت السلطات جنوبي الهند بإغلاق المدارس، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تصاعدت فيه التظاهرات المناهضة لحظر الحجاب الإسلامي، وهو ما أثار غضب الطلاب المسلمين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:09+0000
2022-02-08T15:09+0000
أخبار الهند اليوم
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وأثارت المواجهة في ولاية كارناتاكا المخاوف في أوساط الأقلية المسلمة بشأن ما تقول إنه تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، بحسب "فرانس برس".وخلال التظاهرات الأخيرة، اليوم الثلاثاء، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشدا في حرم جامعي تديره الحكومة، في الوقت الذي شوهد فيه وجود مكثف للشرطة في مدارس في البلدات القريبة.ودعا رئيس الوزراء في الولاية باسافراج بوماي إلى الهدوء بعدما أعلن أن جميع المدارس الثانوية في الولاية ستغلق لمدة ثلاثة أيام.وقال بوماي: "أناشد جميع الطلاب والمدرسين وإدارة المدارس والكليات ... الحفاظ على السلام والوئام".وفي الشهر الماضي، طلبت إدارة مدرسة ثانوية تديرها الحكومة من الطالبات عدم ارتداء الحجاب، وهو المرسوم الذي انتشر سريعا إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في الولاية.وشهدت الجامعات مواجهات متصاعدة بين الطلاب المسلمين الذي يدينون حظر الحجاب والطلاب الهندوس الذين يقولون إن زملاءهم تسببوا في تعطيل دراستهم.
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أخبار الهند اليوم, مسلمون

إغلاق المدارس جنوبي الهند بسبب تظاهرات مناهضة لحظر الحجاب

15:09 GMT 08.02.2022
© REUTERS / STRINGERالشرطة الهندية تشتبك بالهروات مع محتجين أفارقة بعد وفاة رجل من الكونغو في الحجز الاثنين 2 أغسطس 2021
الشرطة الهندية تشتبك بالهروات مع محتجين أفارقة بعد وفاة رجل من الكونغو في الحجز الاثنين 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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أمرت السلطات جنوبي الهند بإغلاق المدارس، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تصاعدت فيه التظاهرات المناهضة لحظر الحجاب الإسلامي، وهو ما أثار غضب الطلاب المسلمين.
وأثارت المواجهة في ولاية كارناتاكا المخاوف في أوساط الأقلية المسلمة بشأن ما تقول إنه تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، بحسب "فرانس برس".
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وخلال التظاهرات الأخيرة، اليوم الثلاثاء، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشدا في حرم جامعي تديره الحكومة، في الوقت الذي شوهد فيه وجود مكثف للشرطة في مدارس في البلدات القريبة.
ودعا رئيس الوزراء في الولاية باسافراج بوماي إلى الهدوء بعدما أعلن أن جميع المدارس الثانوية في الولاية ستغلق لمدة ثلاثة أيام.
وقال بوماي: "أناشد جميع الطلاب والمدرسين وإدارة المدارس والكليات ... الحفاظ على السلام والوئام".
وفي الشهر الماضي، طلبت إدارة مدرسة ثانوية تديرها الحكومة من الطالبات عدم ارتداء الحجاب، وهو المرسوم الذي انتشر سريعا إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في الولاية.
وشهدت الجامعات مواجهات متصاعدة بين الطلاب المسلمين الذي يدينون حظر الحجاب والطلاب الهندوس الذين يقولون إن زملاءهم تسببوا في تعطيل دراستهم.
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