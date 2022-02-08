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https://arabic.sputniknews.com/20220208/إقالة-وزير-بسبب-تسجيل-ساخر-عن-جهود-الحكومة-اليونانية-المتعلقة-بالكوارث-الطبيعية-1058166507.html
إقالة وزير بسبب تسجيل ساخر عن جهود الحكومة اليونانية المتعلقة بالكوارث الطبيعية
إقالة وزير بسبب تسجيل ساخر عن جهود الحكومة اليونانية المتعلقة بالكوارث الطبيعية
أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الإثنين، بأن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أقال وزير الزراعة سبيليوس ليفانوس، بسبب قيام الأخير بنشر مقطع يسخر من... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:01+0000
2022-02-08T07:01+0000
العالم
أخبار اليونان
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وذكرت وكالة "abcnews" أن الوزير ليفانوس ظهر ضاحكا تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.ولفت بيان حكومي، إلى أن ميتسوتاكيس تحدث إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة". وأوضح أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها. والتقط الوزير المستقيل المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي اليونان.
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العالم, أخبار اليونان

إقالة وزير بسبب تسجيل ساخر عن جهود الحكومة اليونانية المتعلقة بالكوارث الطبيعية

07:01 GMT 08.02.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidisأثنيا تحت ثلوج كثيفة، اليونان 25 يناير 2022
أثنيا تحت ثلوج كثيفة، اليونان 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الإثنين، بأن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أقال وزير الزراعة سبيليوس ليفانوس، بسبب قيام الأخير بنشر مقطع يسخر من جهود حكومية للتعويض عن أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.
وذكرت وكالة "abcnews" أن الوزير ليفانوس ظهر ضاحكا تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.
ولفت بيان حكومي، إلى أن ميتسوتاكيس تحدث إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة".
وأوضح أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها.
والتقط الوزير المستقيل المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي اليونان.
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