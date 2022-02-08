إقالة وزير بسبب تسجيل ساخر عن جهود الحكومة اليونانية المتعلقة بالكوارث الطبيعية

وذكرت وكالة "abcnews" أن الوزير ليفانوس ظهر ضاحكا تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.ولفت بيان حكومي، إلى أن ميتسوتاكيس تحدث إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة". وأوضح أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها. والتقط الوزير المستقيل المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي اليونان.
أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الإثنين، بأن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أقال وزير الزراعة سبيليوس ليفانوس، بسبب قيام الأخير بنشر مقطع يسخر من جهود حكومية للتعويض عن أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.
وذكرت وكالة "abcnews" أن الوزير ليفانوس ظهر ضاحكا تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.
'Unacceptable comments': Greek minister dismissed over natural disaster compensation remarks - Footage appeared to show Spilios Livanos laughing after a local party official suggested that compensation payments for natural disasters could help win votes. https://t.co/sEzPfeLUL6pic.twitter.com/8f2aHr7Wz4