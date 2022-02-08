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https://arabic.sputniknews.com/20220208/إليسا-تبكي-على-المسرح-وترفض-مصافحة-معجب-أثناء-حفلها-في-أمريكا-فيديو-1058205359.html
إليسا تبكي على المسرح وترفض مصافحة معجب أثناء حفلها في أمريكا... فيديو
إليسا تبكي على المسرح وترفض مصافحة معجب أثناء حفلها في أمريكا... فيديو
لم تستطع الفنانة اللبنانية، إليسا، أن تتمالك دموعها أثناء أداء إحدى أغانيتها على المسرح، وذلك في حفل غنائي أحيته في أمريكا، ضمن جولة غنائية تقوم بها هناك. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:05+0000
2022-02-08T11:05+0000
2022-02-08T11:14+0000
مجتمع
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لإليسا وهي تتوقف عن الغناء لثوان بسبب بكائها، وذلك عقب أدائها مقطع "مقهورة من غدر البشر" من أغنيتها "يا مرايتي".وفي مقطع مصور آخر من الحفل، رفضت إليسا مصافحة معجب مرة أخرى بإشارة من يدها، خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خاصة وأنه قبّل يده بعد مصافحته لها للمرة الأولى.وتعود إليسا لإحياء الحفلات الغنائية في أمريكا بعد غياب دام 7 سنوات.وتحيي الفنانة اللبنانية 4 حفلات في الولايات المتحدة، وهي بالترتيب في هيوستن وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وديترويت، وأخيرا في ميامي بولاية فلوريدا يوم 16 فبراير/ شباط الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
إليسا تبكي على المسرح وترفض مصافحة معجب أثناء حفلها في أمريكا... فيديو 11:05 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر
لم تستطع الفنانة اللبنانية، إليسا، أن تتمالك دموعها أثناء أداء إحدى أغانيتها على المسرح، وذلك في حفل غنائي أحيته في أمريكا، ضمن جولة غنائية تقوم بها هناك.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لإليسا وهي تتوقف عن الغناء لثوان بسبب بكائها، وذلك عقب أدائها مقطع "مقهورة من غدر البشر" من أغنيتها "يا مرايتي".
وفي مقطع مصور آخر من الحفل، رفضت إليسا مصافحة معجب مرة أخرى بإشارة من يدها، خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خاصة وأنه قبّل يده بعد مصافحته لها للمرة الأولى.
وتعود إليسا لإحياء الحفلات الغنائية في أمريكا بعد غياب دام 7 سنوات.
وتحيي الفنانة اللبنانية 4 حفلات في الولايات المتحدة، وهي بالترتيب في هيوستن وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وديترويت، وأخيرا في ميامي بولاية فلوريدا يوم 16 فبراير/ شباط الجاري.