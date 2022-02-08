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الإمارات... رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
الإمارات... رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
التقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، بقائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي،، اليوم الثلاثاء، في... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:19+0000
2022-02-08T07:19+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحث الرميثي وماكينزي التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حسب وكالة أنباء الإمارات. وكانت الشؤون العسكرية والدفاعية أهم ما جاء في المباحثات التي تطرقت أيضا إلى عدد من القضايا المشتركة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تكشف-عن-الأسلحة-التي-تنشرها-في-الإمارات-لحمايتها-من-أنصار-الله-1058138784.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

07:19 GMT 08.02.2022
© AP Photoالجيش الإماراتي
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
التقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، بقائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي،، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي.
وبحث الرميثي وماكينزي التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حسب وكالة أنباء الإمارات.
مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"
أمس, 12:10 GMT
وكانت الشؤون العسكرية والدفاعية أهم ما جاء في المباحثات التي تطرقت أيضا إلى عدد من القضايا المشتركة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.
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