https://arabic.sputniknews.com/20220208/الاستخفاف-بأهمية-النوم-قد-يؤدي-إلى-الموت-المبكر--1058221769.html

الاستخفاف بأهمية النوم قد يؤدي إلى الموت المبكر

الاستخفاف بأهمية النوم قد يؤدي إلى الموت المبكر

تشير بعض الدراسات إلى أن مدة النوم وجودته تؤثران حتما في عملية التعلم، إضافة إلى إمكانية حدوث عدة مخاطر صحية، ومنها ما قد يؤدي إلى الموت المبكر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T16:12+0000

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2022-02-08T16:12+0000

العالم

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وبحسب موقع "ويب ميد"، يقول الأطباء إن النوم يقوي الروابط بين خلايا الدماغ التي تشكل الذكريات، وهذا ما يسموه بالتماسك، وهذا ما يجعل التعلم ثابتا، ووفقا للدراسة فإن لقلة النوم جوانب سلبية عديدة سنذكر بعضا منها:نوم أكثر... حوادث أقليمكن أن تؤدي قلة الراحة إلى انخفاض ما يسميه الأطباء الأداء العقلي، حيث يصبح الشخص أقل تحفيزا وتركيزا وسعادة، وأظهرت إحدى الدراسات أن المستشفيات يمكن أن تقلل من الأخطاء الطبية بأكثر من الثلث إذا أعطت الأطباء مزيدا من الوقت للنوم.النوم معزز للمزاجمجرد ليلة واحدة سيئة بسبب قلة النوم يمكن أن تجعل الشخص حزينا ومجهدا وغاضبا ومتعبا، وفي حال استمرار المشكلة، فقد يبدأ في الشعور بالسوء تجاه حياته، كأن لا يرغب في التسكع مع الأصدقاء والعائلة، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب أو القلق، وهنا ينصح بالتحدث إلى الطبيب المختص إذا كانت الأعراض تعيق جودة الحياة.صحة القلبتشير الدراسة إلى أن النوم لأقل من 6 ساعات قد يزيد من احتمالية التعرض لأمراض القلب، مع ذلك، فإن الأطباء غير متأكدين من كيفية عمل ذلك، لكنهم يعرفون أن قلة النوم ترفع ضغط الدم، وتزيد من التوتر، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأدرينالين.ذاكرة أفضلترتبط الذاكرة بجودة النوم، فإن عدم النوم بشكل كاف يؤدي بالضرورة إلى عدم تذكر الأشياء بالشكل المطلوب، حيث يحتاج الأشخاص إلى النوم لتكوين روابط بين خلايا الدماغ التي من شأنها تقوية الذاكرة الطويلة المدى.فرصة أقل للإصابة بمرض السكريتؤدي قلة النوم لأقل من 5 ساعات في الليلة إلى عدم استخدام الجسم للجلوكوز، وهو مصدر الوقود الرئيسي، وبمرور الوقت يمكن أن يزيد ذلك من فرص الإصابة بمرض السكري.نوم أكثر... تجاعيد أقلعند عدم الحصول على قسط كاف من النوم، فإن الجسم سيطلق هرمون التوتر الكورتيزول، ما يؤدي إلى تكسير الكولاجين، وهي مادة تساعد في الحفاظ على نعومة البشرة، وبالتالي ظهور التجاعيد على الجلد.فقدان الوزنإذا كانت مدة النوم أقل من 6 ساعات في الليلة، فقد تتراكم المزيد من الدهون في الجسم، كما ينتج الجسم الكثير من الأنسولين، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى التخلص من هرمونات الجوع وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.العيش لفترة أطولمن المرجح أن النوم لأقل من 5 ساعات في الليلة، قد يؤدي إلى الموت المبكر، من الصعب استنتاج كل الأسباب، لكن من الواضح أن مشاكل النوم تجعل بعض المشكلات الصحية أسوأ، فيما يمكن أن تعيق المشاكل الصحية أيضا النوم الجيد.نزلات برد أقلعدم النوم بشكل كاف قد يسهل انتقال العدوى إلى الجسم وقد تستغرق عملية الشفاء وقتا أطول للتحسن، وذلك لأن الجسم لا يستطيع صنع الخلايا والبروتينات التي تقاوم العدوى والتي تسمى الأجسام المضادة والتي تساعد في حمايته من المرض، حيث يتم إطلاق بعض هذه البروتينات فقط أثناء النوم.عدد ساعات النوم المطلوبة يتوقف ذلك على سنوات العمر، فكل شخص لديه احتياجات مختلفة، حيث يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 10 ساعات على الأقل، والمراهقون من 9 إلى 10.5 ساعات، فيما يحتاج البالغون من 7 إلى 8 ساعات، بحسب الموقع.كيف تنام بشكل أفضلتشير الدراسة إلى أن الالتزام بالروتين هو الحل، حيث يجب الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى تعتيم أضواء الغرفة بشكل كامل، وعدم القيام بأي شيء مرهق قبل موعد النوم.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم