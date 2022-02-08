الاستخفاف بأهمية النوم قد يؤدي إلى الموت المبكر
© Photo / Pixabayأمراض القلب
© Photo / Pixabay
تشير بعض الدراسات إلى أن مدة النوم وجودته تؤثران حتما في عملية التعلم، إضافة إلى إمكانية حدوث عدة مخاطر صحية، ومنها ما قد يؤدي إلى الموت المبكر.
وبحسب موقع "ويب ميد"، يقول الأطباء إن النوم يقوي الروابط بين خلايا الدماغ التي تشكل الذكريات، وهذا ما يسموه بالتماسك، وهذا ما يجعل التعلم ثابتا، ووفقا للدراسة فإن لقلة النوم جوانب سلبية عديدة سنذكر بعضا منها:
Sleep less than 6 hours a night? You’re more likely to get heart disease. Doctors aren’t sure how it works, but they know lack of sleep raises blood pressure, increases your stress level, and boosts adrenaline -- all of which can take a toll on your heart. https://t.co/kyvgNw0PGq pic.twitter.com/fEIBhIcTVa— WebMD (@WebMD) February 8, 2022
نوم أكثر... حوادث أقل
يمكن أن تؤدي قلة الراحة إلى انخفاض ما يسميه الأطباء الأداء العقلي، حيث يصبح الشخص أقل تحفيزا وتركيزا وسعادة، وأظهرت إحدى الدراسات أن المستشفيات يمكن أن تقلل من الأخطاء الطبية بأكثر من الثلث إذا أعطت الأطباء مزيدا من الوقت للنوم.
النوم معزز للمزاج
مجرد ليلة واحدة سيئة بسبب قلة النوم يمكن أن تجعل الشخص حزينا ومجهدا وغاضبا ومتعبا، وفي حال استمرار المشكلة، فقد يبدأ في الشعور بالسوء تجاه حياته، كأن لا يرغب في التسكع مع الأصدقاء والعائلة، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب أو القلق، وهنا ينصح بالتحدث إلى الطبيب المختص إذا كانت الأعراض تعيق جودة الحياة.
صحة القلب
تشير الدراسة إلى أن النوم لأقل من 6 ساعات قد يزيد من احتمالية التعرض لأمراض القلب، مع ذلك، فإن الأطباء غير متأكدين من كيفية عمل ذلك، لكنهم يعرفون أن قلة النوم ترفع ضغط الدم، وتزيد من التوتر، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأدرينالين.
ذاكرة أفضل
ترتبط الذاكرة بجودة النوم، فإن عدم النوم بشكل كاف يؤدي بالضرورة إلى عدم تذكر الأشياء بالشكل المطلوب، حيث يحتاج الأشخاص إلى النوم لتكوين روابط بين خلايا الدماغ التي من شأنها تقوية الذاكرة الطويلة المدى.
Why You Need to Get Enough Sleep https://t.co/yUSbqXjoxN from @WebMD;— jerry koch (@jerrykoch69) December 3, 2021
فرصة أقل للإصابة بمرض السكري
تؤدي قلة النوم لأقل من 5 ساعات في الليلة إلى عدم استخدام الجسم للجلوكوز، وهو مصدر الوقود الرئيسي، وبمرور الوقت يمكن أن يزيد ذلك من فرص الإصابة بمرض السكري.
نوم أكثر... تجاعيد أقل
عند عدم الحصول على قسط كاف من النوم، فإن الجسم سيطلق هرمون التوتر الكورتيزول، ما يؤدي إلى تكسير الكولاجين، وهي مادة تساعد في الحفاظ على نعومة البشرة، وبالتالي ظهور التجاعيد على الجلد.
فقدان الوزن
إذا كانت مدة النوم أقل من 6 ساعات في الليلة، فقد تتراكم المزيد من الدهون في الجسم، كما ينتج الجسم الكثير من الأنسولين، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى التخلص من هرمونات الجوع وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.
العيش لفترة أطول
من المرجح أن النوم لأقل من 5 ساعات في الليلة، قد يؤدي إلى الموت المبكر، من الصعب استنتاج كل الأسباب، لكن من الواضح أن مشاكل النوم تجعل بعض المشكلات الصحية أسوأ، فيما يمكن أن تعيق المشاكل الصحية أيضا النوم الجيد.
Reminding everyone that YOU NEED TO TAKE CARE OF YOUR BODY! Make sure you get enough sleep, you eat properly with healthier food options, and most of all DO NOT LET NEGATIVE ENERGY CONSUME YOU. We know this crisis is taking a toll that's why WE GOT YOU COVERED #Alphanatics ✨ pic.twitter.com/5ERa2mlmaO— AlphaMassage (@massage_alpha) September 18, 2021
نزلات برد أقل
عدم النوم بشكل كاف قد يسهل انتقال العدوى إلى الجسم وقد تستغرق عملية الشفاء وقتا أطول للتحسن، وذلك لأن الجسم لا يستطيع صنع الخلايا والبروتينات التي تقاوم العدوى والتي تسمى الأجسام المضادة والتي تساعد في حمايته من المرض، حيث يتم إطلاق بعض هذه البروتينات فقط أثناء النوم.
عدد ساعات النوم المطلوبة
يتوقف ذلك على سنوات العمر، فكل شخص لديه احتياجات مختلفة، حيث يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 10 ساعات على الأقل، والمراهقون من 9 إلى 10.5 ساعات، فيما يحتاج البالغون من 7 إلى 8 ساعات، بحسب الموقع.
كيف تنام بشكل أفضل
تشير الدراسة إلى أن الالتزام بالروتين هو الحل، حيث يجب الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى تعتيم أضواء الغرفة بشكل كامل، وعدم القيام بأي شيء مرهق قبل موعد النوم.