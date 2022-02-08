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https://arabic.sputniknews.com/20220208/البنتاغون-الخارجية-الأمريكية-تقر-صفقة-محتملة-لبيع-صواريخ-للأردن-1058236247.html
البنتاغون: الخارجية الأمريكية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ للأردن
البنتاغون: الخارجية الأمريكية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ للأردن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T22:40+0000
2022-02-08T22:40+0000
2022-02-08T22:43+0000
البنتاغون الأمريكي
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وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان صحفي أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة لوكهيد مارتن للصواريخ وأنظمة مكافحة الحرائق، بحسب رويترز.
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البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: الخارجية الأمريكية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ للأردن 22:40 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 22:43 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات الصلة للأردن بكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان صحفي أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة لوكهيد مارتن للصواريخ وأنظمة مكافحة الحرائق، بحسب رويترز.