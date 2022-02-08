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https://arabic.sputniknews.com/20220208/التلفزيون-السويسري-وفد-من-حركة-طالبان-الأفغانية-يصل-إلى-جنيف-وسيعقد-مباحثات-مع-وزارة-الخارجية-1058224514.html
التلفزيون السويسري: وفد من حركة طالبان الأفغانية يصل إلى جنيف وسيعقد مباحثات مع وزارة الخارجية
التلفزيون السويسري: وفد من حركة طالبان الأفغانية يصل إلى جنيف وسيعقد مباحثات مع وزارة الخارجية
وصل وفد من حركة طالبان الأفغانية مكون من 10 قيادات إلى مدينة جنيف السويسرية، بدعوى من منظمة "دعوة جنيف" غير الحكومية، وسوف يعقد مباحثات مع مسؤولين في وزارة... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:51+0000
2022-02-08T16:51+0000
حركة طالبان
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القاهرة- سبوتنيك. وذكر التلفزيون السويسري، "سويس أنفو"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 10 من أعضاء حركة طالبان الأفغانية، وصلوا الأحد الماضي إلى جنيف، وسوف يبقون لبضعة أيام، بدعوة من منظمة "ابل دي جنيف" (دعوة جنيف)، موضحا أنه إلى جانب عقد اجتماعات مع المنظمة، فإن وفد طالبان سوف يتباحث مع ممثلين للسلطات الفيدرالية.وقالت متحدثة باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه من المقرر أن يلتقي وفد من وزارة الخارجية السويسرية مع وفد طالبان خلال هذا الاسبوع، موضحا أن ممثلين لإدارة التنمية والتعاون وقسم السلام وحقوق الإنسان وقسم السياسة المختص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، سيحضرون هذه المناقشات.وبيّنت المتحدثة أن اللقاء "لا يشكل تشريعا أو اعترافا" بالحركة.
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حركة طالبان

التلفزيون السويسري: وفد من حركة طالبان الأفغانية يصل إلى جنيف وسيعقد مباحثات مع وزارة الخارجية

16:51 GMT 08.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIأعضاء وفد طالبان الأفغاني يجتمعون قبل توقيع اتفاق بينهم وبين المسؤولين الأميركيين في الدوحة
أعضاء وفد طالبان الأفغاني يجتمعون قبل توقيع اتفاق بينهم وبين المسؤولين الأميركيين في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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وصل وفد من حركة طالبان الأفغانية مكون من 10 قيادات إلى مدينة جنيف السويسرية، بدعوى من منظمة "دعوة جنيف" غير الحكومية، وسوف يعقد مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر التلفزيون السويسري، "سويس أنفو"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 10 من أعضاء حركة طالبان الأفغانية، وصلوا الأحد الماضي إلى جنيف، وسوف يبقون لبضعة أيام، بدعوة من منظمة "ابل دي جنيف" (دعوة جنيف)، موضحا أنه إلى جانب عقد اجتماعات مع المنظمة، فإن وفد طالبان سوف يتباحث مع ممثلين للسلطات الفيدرالية.
وقالت متحدثة باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه من المقرر أن يلتقي وفد من وزارة الخارجية السويسرية مع وفد طالبان خلال هذا الاسبوع، موضحا أن ممثلين لإدارة التنمية والتعاون وقسم السلام وحقوق الإنسان وقسم السياسة المختص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، سيحضرون هذه المناقشات.
وبيّنت المتحدثة أن اللقاء "لا يشكل تشريعا أو اعترافا" بالحركة.
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