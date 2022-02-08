التلفزيون السويسري: وفد من حركة طالبان الأفغانية يصل إلى جنيف وسيعقد مباحثات مع وزارة الخارجية

القاهرة- سبوتنيك. وذكر التلفزيون السويسري، "سويس أنفو"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 10 من أعضاء حركة طالبان الأفغانية، وصلوا الأحد الماضي إلى جنيف، وسوف يبقون لبضعة أيام، بدعوة من منظمة "ابل دي جنيف" (دعوة جنيف)، موضحا أنه إلى جانب عقد اجتماعات مع المنظمة، فإن وفد طالبان سوف يتباحث مع ممثلين للسلطات الفيدرالية.وقالت متحدثة باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه من المقرر أن يلتقي وفد من وزارة الخارجية السويسرية مع وفد طالبان خلال هذا الاسبوع، موضحا أن ممثلين لإدارة التنمية والتعاون وقسم السلام وحقوق الإنسان وقسم السياسة المختص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، سيحضرون هذه المناقشات.وبيّنت المتحدثة أن اللقاء "لا يشكل تشريعا أو اعترافا" بالحركة.
وصل وفد من حركة طالبان الأفغانية مكون من 10 قيادات إلى مدينة جنيف السويسرية، بدعوى من منظمة "دعوة جنيف" غير الحكومية، وسوف يعقد مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر التلفزيون السويسري، "سويس أنفو"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 10 من أعضاء حركة طالبان الأفغانية، وصلوا الأحد الماضي إلى جنيف، وسوف يبقون لبضعة أيام، بدعوة من منظمة "ابل دي جنيف" (دعوة جنيف)، موضحا أنه إلى جانب عقد اجتماعات مع المنظمة، فإن وفد طالبان سوف يتباحث مع ممثلين للسلطات الفيدرالية.
وقالت متحدثة باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه من المقرر أن يلتقي وفد من وزارة الخارجية السويسرية مع وفد طالبان خلال هذا الاسبوع، موضحا أن ممثلين لإدارة التنمية والتعاون وقسم السلام وحقوق الإنسان وقسم السياسة المختص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، سيحضرون هذه المناقشات.
وبيّنت المتحدثة أن اللقاء "لا يشكل تشريعا أو اعترافا" بالحركة.