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https://arabic.sputniknews.com/20220208/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر--السعودية-والإمارات-1058166222.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية والإمارات
الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية والإمارات
صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "أمريكا ستترك السعوديين والإماراتيين في المستقبل أذلاء بائسين بما لا حد له"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يدعمون أدواتهم ما دامت تعود... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T06:51+0000
2022-02-08T06:56+0000
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وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، في مراسم احتفالية بمناسبة عشرة الفجر، أن "القوات المسلحة الإيرانية أثبتت كيف تتصدر في الساحة للأمريكان"، مؤكدا أن "أمريكا العدو الأول للأمة الإسلامية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف: "لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرة تجسس أمريكية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما أعلنا بكل شجاعة أننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ"، متابعا: "أمريكا أدركت أنها تواجه إرادة راسخة وسدا فولاذيا لأبناء الثورة والقيادة".وكان قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري قد صرح مؤخرا أن "العدو لا يجرأ اليوم على المرور من المياه الخاضعة تحت إشراف القوات الإيرانية دون إذن"، مشيرا إلى اقتدار إيران في المياه الدولية.وفي وقت سابق، قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.يذكر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني بأيام وتحديدا في 8 يناير/ كانون الثاني، شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/قوات-تابعة-للحرس-الثوري-الإيراني-تؤكد-ملاحقة-الأعداء-على-سواحل-البحر-الأبيض-المتوسط-1057682854.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم

الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية والإمارات

06:51 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSIالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
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صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "أمريكا ستترك السعوديين والإماراتيين في المستقبل أذلاء بائسين بما لا حد له"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يدعمون أدواتهم ما دامت تعود عليهم بالنفع".
وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، في مراسم احتفالية بمناسبة عشرة الفجر، أن "القوات المسلحة الإيرانية أثبتت كيف تتصدر في الساحة للأمريكان"، مؤكدا أن "أمريكا العدو الأول للأمة الإسلامية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني تؤكد ملاحقة "الأعداء" على سواحل البحر الأبيض المتوسط
3 فبراير, 07:17 GMT
وأضاف: "لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرة تجسس أمريكية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما أعلنا بكل شجاعة أننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ"، متابعا: "أمريكا أدركت أنها تواجه إرادة راسخة وسدا فولاذيا لأبناء الثورة والقيادة".
وكان قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري قد صرح مؤخرا أن "العدو لا يجرأ اليوم على المرور من المياه الخاضعة تحت إشراف القوات الإيرانية دون إذن"، مشيرا إلى اقتدار إيران في المياه الدولية.
وقال، "خلال السنة ونصف السنة من الاحتكاك بالقوات الأمريكية في الخليج، سدد الله 6 صفعات قوية إلى أمريكا تم تسديدها بيد مقاتلي الإسلام".
وفي وقت سابق، قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.
وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني بأيام وتحديدا في 8 يناير/ كانون الثاني، شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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