الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية والإمارات

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، في مراسم احتفالية بمناسبة عشرة الفجر، أن "القوات المسلحة الإيرانية أثبتت كيف تتصدر في الساحة للأمريكان"، مؤكدا أن "أمريكا العدو الأول للأمة الإسلامية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف: "لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرة تجسس أمريكية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما أعلنا بكل شجاعة أننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ"، متابعا: "أمريكا أدركت أنها تواجه إرادة راسخة وسدا فولاذيا لأبناء الثورة والقيادة".وكان قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري قد صرح مؤخرا أن "العدو لا يجرأ اليوم على المرور من المياه الخاضعة تحت إشراف القوات الإيرانية دون إذن"، مشيرا إلى اقتدار إيران في المياه الدولية.وفي وقت سابق، قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.يذكر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني بأيام وتحديدا في 8 يناير/ كانون الثاني، شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "أمريكا ستترك السعوديين والإماراتيين في المستقبل أذلاء بائسين بما لا حد له"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يدعمون أدواتهم ما دامت تعود عليهم بالنفع".
وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، في مراسم احتفالية بمناسبة عشرة الفجر، أن "القوات المسلحة الإيرانية أثبتت كيف تتصدر في الساحة للأمريكان"، مؤكدا أن "أمريكا العدو الأول للأمة الإسلامية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف: "لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرة تجسس أمريكية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما أعلنا بكل شجاعة أننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ"، متابعا: "أمريكا أدركت أنها تواجه إرادة راسخة وسدا فولاذيا لأبناء الثورة والقيادة".
وكان قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري قد صرح مؤخرا أن "العدو لا يجرأ اليوم على المرور من المياه الخاضعة تحت إشراف القوات الإيرانية دون إذن"، مشيرا إلى اقتدار إيران في المياه الدولية.
وفي وقت سابق، قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن قوات إيران ستوفر أرضية الانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وبواسطة أفراد موجودين معهم.
وشدد قاآني على أن سلوك وأسلوب وسياق إيران يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك أعداء بلاده، موضحا أن الأمريكيين هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للإنسانية، لكنهم سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الإنسانية الحية، أيضا، في جميع أنحاء العالم.