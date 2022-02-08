تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الحرس-الثوري-يزيح-الستار-عن-غواصات-وزوارق-جديدة-1058235747.html
الحرس الثوري يزيح الستار عن غواصات وزوارق جديدة
الحرس الثوري يزيح الستار عن غواصات وزوارق جديدة
أزاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الثلاثاء، الستار عن غواصات وزوارق جديدة. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:38+0000
2022-02-08T21:38+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101358/84/1013588496_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_a253efcade2707885693523cf44b5a8f.jpg
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد رضا تنكسيري أن الوجبة الثامنة لإلحاق عدد من الزوارق والغواصات الذكية الى أسطول هذه القوة، ستتم يوم غد، الأربعاء.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن غدا الأربعاء سيشهد تنفيذ الوجبة الثامنة من إلحاق عدد من الغواصات والزوارق الذكية، المصنعة تماما ومحليا، داخل البلاد، إلى القوة البحرية للحرس الثوري.وشدد العميد رضا تنكسيري على أن هناك وحدة جيدة للغاية بين القوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى كونه أحد إرشادات المرشد الإيراني، علي خامنئي.واستطرد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، القول بـ "إن شاء الله في أي مناورة يتم تنفيذها، ندخل معدات أكثر حداثة إلى الخدمة، وهذه المعدات مصنعة داخل البلاد. وما دمنا في هذا المسار ومن خلال التوكل على الله، فإن النجاح حليفنا بإذن الله".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-استراتيجي-جديد-قريبا-1058158715.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101358/84/1013588496_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_b1ba881ed25b8aad2f69b34b2183d47a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري يزيح الستار عن غواصات وزوارق جديدة

21:38 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورغواصة
غواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أزاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الثلاثاء، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد رضا تنكسيري أن الوجبة الثامنة لإلحاق عدد من الزوارق والغواصات الذكية الى أسطول هذه القوة، ستتم يوم غد، الأربعاء.
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد قريبا
أمس, 19:55 GMT
وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن غدا الأربعاء سيشهد تنفيذ الوجبة الثامنة من إلحاق عدد من الغواصات والزوارق الذكية، المصنعة تماما ومحليا، داخل البلاد، إلى القوة البحرية للحرس الثوري.
وشدد العميد رضا تنكسيري على أن هناك وحدة جيدة للغاية بين القوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى كونه أحد إرشادات المرشد الإيراني، علي خامنئي.
واستطرد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، القول بـ "إن شاء الله في أي مناورة يتم تنفيذها، ندخل معدات أكثر حداثة إلى الخدمة، وهذه المعدات مصنعة داخل البلاد. وما دمنا في هذا المسار ومن خلال التوكل على الله، فإن النجاح حليفنا بإذن الله".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية