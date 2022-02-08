الحرس الثوري يزيح الستار عن غواصات وزوارق جديدة

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد رضا تنكسيري أن الوجبة الثامنة لإلحاق عدد من الزوارق والغواصات الذكية الى أسطول هذه القوة، ستتم يوم غد، الأربعاء.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن غدا الأربعاء سيشهد تنفيذ الوجبة الثامنة من إلحاق عدد من الغواصات والزوارق الذكية، المصنعة تماما ومحليا، داخل البلاد، إلى القوة البحرية للحرس الثوري.وشدد العميد رضا تنكسيري على أن هناك وحدة جيدة للغاية بين القوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى كونه أحد إرشادات المرشد الإيراني، علي خامنئي.واستطرد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، القول بـ "إن شاء الله في أي مناورة يتم تنفيذها، ندخل معدات أكثر حداثة إلى الخدمة، وهذه المعدات مصنعة داخل البلاد. وما دمنا في هذا المسار ومن خلال التوكل على الله، فإن النجاح حليفنا بإذن الله".
واستطرد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، القول بـ "إن شاء الله في أي مناورة يتم تنفيذها، ندخل معدات أكثر حداثة إلى الخدمة، وهذه المعدات مصنعة داخل البلاد. وما دمنا في هذا المسار ومن خلال التوكل على الله، فإن النجاح حليفنا بإذن الله".