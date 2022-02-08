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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": على كييف بدء حوار مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": على كييف بدء حوار مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
قال رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الثلاثاء، إن على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T06:23+0000
2022-02-08T06:27+0000
روسيا
العالم
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وأوضح إيليتشيف في رده على سؤال وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت موسكو ترى أنه من الضروري في الوقت الراهن نشر قوات حفظ سلام أممية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا: "لا، ليس ضروريا. قوات حفظ السلام لن تحل النزاع الداخلي الأوكراني. على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن مسألة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دونباس هي موضوع منته تماما ولا يجري بحثه.يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": على كييف بدء حوار مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

06:23 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 06:27 GMT 08.02.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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قال رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الثلاثاء، إن على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأوضح إيليتشيف في رده على سؤال وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت موسكو ترى أنه من الضروري في الوقت الراهن نشر قوات حفظ سلام أممية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا: "لا، ليس ضروريا. قوات حفظ السلام لن تحل النزاع الداخلي الأوكراني. على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن مسألة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دونباس هي موضوع منته تماما ولا يجري بحثه.
وأضاف إيليتشيف: "جاري بحث اتفاقيات مينسك والقرار رقم 2202، لا يوجد فيها شيء يذكر بشأن قوات حفظ السلام".
يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.
وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
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