الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": على كييف بدء حوار مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

وأوضح إيليتشيف في رده على سؤال وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت موسكو ترى أنه من الضروري في الوقت الراهن نشر قوات حفظ سلام أممية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا: "لا، ليس ضروريا. قوات حفظ السلام لن تحل النزاع الداخلي الأوكراني. على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن مسألة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دونباس هي موضوع منته تماما ولا يجري بحثه.يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
قال رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الثلاثاء، إن على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأوضح إيليتشيف في رده على سؤال وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت موسكو ترى أنه من الضروري في الوقت الراهن نشر قوات حفظ سلام أممية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا: "لا، ليس ضروريا. قوات حفظ السلام لن تحل النزاع الداخلي الأوكراني. على الأوكرانيين التحدث مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن مسألة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دونباس هي موضوع منته تماما ولا يجري بحثه.
وأضاف إيليتشيف: "جاري بحث اتفاقيات مينسك والقرار رقم 2202، لا يوجد فيها شيء يذكر بشأن قوات حفظ السلام".
يذكر أن الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.
وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.