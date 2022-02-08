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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق‎‎
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق‎‎
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق‎‎
08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T23:06+0000
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق‎‎

23:06 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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