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https://arabic.sputniknews.com/20220208/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-العاصمة-دمشق-1058236375.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق
08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T23:06+0000
2022-02-08T23:06+0000
2022-02-08T23:06+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق
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